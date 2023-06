На Северном Кавказе построят дополнительно сто глэмпингов благодаря решению Президента

Source: MIL-OSI Russian Language News

а совещании Президента Владимира Путина с членами Правительства, посвященном развитию туризма на Северном Кавказе, одной из тем обсуждения стало создание нового номерного фонда. Одной из мер, помогающих наращивать качественный номерной фонд в короткие сроки, является программа поддержки строительства модульных гостиниц, в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

По итогам конкурсного отбора по программе создания модульных гостиниц в текущем году в 5 регионах Северного Кавказа будут поддержаны 33 проекта на 730 номеров. При этом по всей стране на конкурс поступило более 1,2 тыс. заявок от 79 субъектов. Заявленная потребность в субсидии на все регионы более чем в 4 раза превысила объем предусмотренных средств.

Максим Решетников отметил, что озвученное Президентом на Петербургском международном форуме решение об увеличении лимитов по программе позволит поддержать еще десятки проектов. «У нас всего заявок было на 35 млрд рублей и на 25 тыс. новых номеров. Соответственно, ресурсов было только на 8 млрд, на 6 тыс. номеров, поэтому 11 млрд мы предлагаем оперативно распределить по этим заявкам и уже в этом году инвесторы оперативно смогут преступить к проектам», – обратился к президенту министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Кроме того, наращивание номерного фонда происходит и за счет льготного кредитования на строительство крупных отелей 3 – 5 звезд. Министр отметил, что уже поддержаны 5 проектов в Ставропольском крае и Карачаево-Черкессии на 1,5 тысячи номеров. В августе, по поручению Президента планируется запустить новый этап конкурсного отбора по программе.

Увеличение номерного фонда является ключевой задачей национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», куратором которого является вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

