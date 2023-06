На Арбатско-Покровской линии метро начал курсировать тематический поезд «Крым. Новороссия. Россия»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

По Арбатско-Покровской линии метро начал курсировать новый тематический поезд «Крым. Новороссия. Россия», запущенный совместно с Российским военно-историческим обществом. Событие приурочено к 240-летию с даты подписания манифеста Екатериной Второй о присоединении Крымского полуострова к Российской империи.

Поезд будет ходить по Арбатско-Покровской линии в течение полугода. Во время поездок москвичи и гости столицы узнают о золотом веке Екатерины, первых русских городах в Крыму, о судьбах военачальников, поэтов и живописцев, связанных с полуостровом, и о многом другом.

