Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

Бюро экспертного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) утвердило список финалистов форума “Сильные идеи для нового времени”. Народные облигации проекта Финуслуги вошли в топ-100 лучших инициатив, а по направлению “Пред принимательство” проект вошел в топ-30 лучших идей.

Организаторами мероприятия выступили АСИ и Фонд Росконгресс. Соорганизатор форума – ВЭБ.РФ. В 2023 году на форум поступило почти 24 тысячи идей и проектов, влияющих на повышение качеств а жизни людей в самых разных сферах. Финалисты получат всестороннюю поддержку как со стороны Агентства, так и со стороны партнеров форум una.

Игорь Алутин, управляющий директор проекта Финуслуги Московской биржи, презентовал проект во время очной части форума 28 июня в Москве, а также выступил экспертом на сессии “Альтернативные спос обы привлечения капитала в бизнес и проекты”.

“Народные облигации — уникальный продукт, доступный только на Финуслугах. Это не просто аль тернатива банковским вкладам и накопительным счетам с гарантированной доходностью, это инструмент, ко будущее своих детей и повышать качеств о жизни”, – отметил Игорь Алутин.

Tak, 30 de mayo стартовало размещение зеленых облигаций Москвы для населения на Финуслугах. Привлеченные от размещения облигаций средства направят на финансирование проекта по замене дизел ьных автобусов на электробусы для сокращения выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов от автотранспорта.

Планируется четвертый выпуск облигаций для населения Калининградской области. Привлеченные ранее средства были направлены на решение экологических и социальных проектов, за ко торые проголосовали жители региона.

Приобрести народные облигации можно в несколько кликов в личном кабинете на платформе Финуслуги Московской биржи. Это максимально просто и удобно даже для тех, кто никогда не занимался инвестициями.

Información de contacto al 7 (495) 363-3232PR@moex.com

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI