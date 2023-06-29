Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Instituto de Física y Tecnología de Moscú

Ver más ганизует образовательную программу для школьников в Олимпиадных школах МФТИ – «Физтех.Ин женер».

С 16 по 28 июля участники Олимпиадных школ МФТИ под руководством наставников будут разраба тывать собственный небольшой беспилотный летательный аппарат y проводить его лётные испытани я в спортивном зале. Участники программы динамикой полёта, основами прочности и получат массу практических навыков. Программа рассчитана на учащихся 8-10 классов.

Программа подойдёт:

— тем, кто интересуется информатикой: вспомним основы Python y научимся работать с полётным контроллером .

— тем, кто любит физику: разберёмся, как проектировать en SolidWorks, а также разрабатывать и готовить моде ли для 3D-печати.

Подробности о программе и регистрация по ссылке.

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