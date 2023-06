Московская биржа начинает торги премиальными опционами на валюту

Source: MIL-OSI Russian Language News

3 июля 2023 года на срочном рынке Московской биржи начинаются торги премиальными опционами на валютные пары “доллар США – российский рубль”, “евро – российский рубль” и “китайский юань – российский рубль”.

Премиальные опционы на валюту позволяют инвесторам зарабатывать на изменении курсов валюты без необходимости ее приобретения на спот-рынке, а также хеджировать валютные риски с минимальными издержками. Ранее участникам торгов и их клиентам были доступны только опционные контракты на расчетные фьючерсы на валютные пары.

В сочетании с высоколиквидными инструментами валютного спот-рынка и срочного рынка Московской биржи премиальные опционы на валюту открывают дополнительные арбитражные стратегии для всех категорий клиентов.

Владимир Яровой, управляющий директор по деривативам Московской биржи:

“Новые контракты расширяют линейку сегмента премиальных опционов Московской биржи, созданного в прошлом году. Он стартовал с наиболее ликвидных акций, порядка 20 тыс инвесторов уже попробовали новый инструмент. Объем торгов с момента старта уже превысил 4,5 млрд рублей. Мы видим большой потенциал в развитии данного сегмента и планируем добавлять новые базовые активы в соответствии с клиентским спросом”.

Параметры опционных контрактов:

Лот премиальных опционов – 1000 единиц валюты;

шаг цены 0,001 – российского рубля;

стоимость шага цены – 0,001 российского рубля.

Опционы на валюту являются расчетными и имеют европейский тип, что означает исполнение контрактов в последний день обращения без возможности досрочной экспирации. При покупке опциона уплачивается премия, при этом отсутствуют ежедневная переоценка и начисление или списание вариационной маржи.

Инвесторам доступны две серии опционов с исполнением через две недели и два месяца. Новая серия опционов будет добавляться в торговую систему за один день до истечения ближайшей серии. Исполнение контрактов будет осуществляться в вечерний клиринг каждый четверг. Цена исполнения – значения фиксинга Московской биржи соответствующей валютной пары в день исполнения опционов.

Срочный рынок Московской биржи – ведущая площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы, которая сочетает в себе развитую инфраструктуру, надежность и гарантии, а также самые современные технологии торговли фьючерсами и опционами. Сегодня на рынке деривативов Московской биржи торгуются 27 опционов на акции, 97 фьючерсных контрактов и опционы на них, базисными активами которых выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.



