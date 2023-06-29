Многоуровневый наземный паркинг на улице Брусилова выставили на торги

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Город выставил на торги многоуровневый наземный паркинг в Южном Бутове. Победителем станет инвестор, предложивший наибольшую цену. Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

«На торги выставлен шестиэтажный паркинг на 546 машино-мест на юго-западе столицы. Победитель определится в ходе открытого аукциона, который пройдет 17 июля. Кроме стоянки, он сможет оборудовать часть здания под шиномонтаж, автосервис и магазины сопутствующих товаров. К участию приглашаются как юридические, так и физлица», — рассказал Иван Щербаков.

Паркинг расположен на улице Брусилова, которая соединяет Симферопольское и Варшавское шоссе. Рядом есть автосервис, шиномонтаж и автомобильная заправочная станция. Здание площадью 16,2 тысячи квадратных метров будет реализовано вместе с земельным участком, который занимает более шести тысяч квадратных метров.

Открытый аукцион пройдет на электронной торговой площадке «Росэлторг», заявку на участие в нем можно подать до 6 июля. Для этого понадобится регистрация на площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Узнать больше об объектах городской собственности, выставленных на торги, можно на инвестиционном портале Москвы. Там же можно изучить документацию, правила проведения торгов и воспользоваться иными сервисами. Раздел «Имущество от города» ежедневно обновляется, сейчас там представлено более 5,8 тысячи объектов недвижимости.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы —на сайте economy.mos.ru.

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