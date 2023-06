Минэкономразвития предлагает передать требующие реконструкции санатории частным инвесторам

Source: MIL-OSI Russian Language News

инэкономразвития России выступило с инициативой продажи нуждающихся в реконструкции санаториев, находящихся в федеральной собственности, через открытый конкурс. Такая мера позволит вернуть объекты санаторно-курортного комплекса на рынок и создаст дополнительный драйвер для развития курортов.

«На примере Архыза апробируем новую модель развития. Когда государство создает базовую инфраструктуру, выводит курорт на операционную рентабельность и после этого на открытом прозрачном конкурсе привлекает стратегического инвестора. При этом, государство компенсирует свои вложения и возлагает обязательства по дальнейшему развитию курорта на инвестора», – сказал он.

Министр отметил, что для санаторно-курортного комплекса есть большая потребность в инвестициях. «С одной стороны, уникальность бальнеологических курортов обеспечивает постоянно растущий турпоток и достаточно высокую среднегодовую загрузку номерного фонда – 75%. С другой стороны, в Кавказских Минеральных Водах из 124 санаториев 40% нуждаются в реконструкции. Они принадлежат федеральным ведомствам и профсоюзам», – сказал на совещании президента с членами Правительства министр экономического развития РФ Максим Решетников.

По данным администрации Ставропольского края, для приведения этих санаториев в порядок, потребуется порядка 50 млрд рублей из бюджета. При этом, по оценкам Минэкономразвития, реальная потребность гораздо выше.

Максим Решетников на совещании озвучил готовность сформировать итоговый перечень объектов федеральной собственности, которые можно передать частным инвесторам в качестве пилотных проектов с сохранением их функционала. Операторами открытых конкурсных процедур выступят институты развития, которые будут работать с инвесторами. При этом, вырученные средства предлагается направлять на поддержку других объектов санаторно-курортного комплекса, которым будет сложно подыскать инвесторов.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поддержал инициативу, отметив, что в регионе к таким проектам есть высокий интерес со стороны инвесторов.

«На курортах Ставрополья – Кавказских Минеральных Водах – есть примеры успешной реализации предложенной Минэкономиразвиия схемы обновления объектов через передачу в собственность региона с дальнейшим привлечением инвесторов. Это здравницы «Академический» и «Главные нарзанные ванны» в Кисловодске, «Источник» в Ессентуках. Сегодня реконструкции ждут «Ленинские скалы» в Пятигорске, имени Димитрова и имени Орджоникидзе в Кисловодске и многие другие. Поэтому мы инициативу Минэкономразвития РФ полностью поддерживаем. И готовы как Ставропольский край взяться за эту работу и обеспечить новые вложения в наш санаторно-курортный комплекс», – прокомментировал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

