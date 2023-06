Максим Решетников: турпоток на Серный Кавказ может удвоиться к 2030 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

Министр отметил, что по итогам прошлого года число туристов, остановившихся в гостиницах СКФО, выросло на четверть, до 2,4 млн человек. Доковидные показатели уже превышены на 35%. «Жители России в путешествиях по стране все чаще выбирают именно Северный Кавказ. Округ стал абсолютным лидером по темпам роста туризма», – сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников. Он отметил, что Минэкономразвития России оценивает туристический потенциал Северного Кавказа почти в 5 млн туристов к 2030 году, что вдвое больше текущих показателей.

В последние годы в федеральном округе активно развиваются и горнолыжные курорты. Корпорация Кавказ.РФ и резиденты особых экономических зон уже вложили в инженерную и горнолыжную инфраструктуру Архыза, Эльбруса, Ведучи, Мамиссона более 52 млрд рублей. Максим Решетников отметил что к 2030 году планируется удвоить протяженность трасс и в 2,5 раза увеличить число подъемников.

Министр отметил большой потенциал у округа по развитию пляжного туризма. Минэкономразвития России совместно с Республикой Дагестан разработали Концепцию Каспийского прибрежного кластера. Ее реализация предполагается поэтапно, начать планируется с Дербентского района. На 200 га будут размещены более 100 объектов: гостиницы на 5 тысяч мест, спортивные, культурные, развлекательные объекты, гавань для катеров и яхт.

Кроме того, в следующем году на Эльбрусе и Ведучи появятся оборудованные пешие тропы. Кавказ.РФ уже готовит концепцию первой в России Национальной Кавказской тропы, по которой можно будет пройти пешком от Каспийского до Черного моря по Кавказскому хребту.

Максим Решетников отметил, что для развития туризма в федеральном округе важнейшее значение имеет транспортная инфраструктура, поэтому одним из приоритетов работы Правительства является развитие региональных аэропортов. В 2022 году при поддержке Кавказ.РФ построен аэровокзальный комплекс во Владикавказе, в 2024 году будет запущен новый терминал в Ставрополе. Ведется строительство аэродромного и аэровокзального комплекса в Грозном. В Махачкале в этом году начнется реконструкция второй взлетно-посадочной полосы. Также планируется строительство аэропорта в Карачаево –Черкессии.

Комментируя итоги совещания, гендиректор института развития Кавказ.РФ Андрей Юмшанов отметил, что «руководство страны уделяет огромное внимание развитию СКФО — инвестиции в инфраструктуру позволяют нашим горнолыжным курортам за 10 лет проходить тот путь, который зарубежные проходили по 30-40 лет. Сегодня Кавказ.РФ создает еще два курорта с нуля, один из них – уже морской, пляжный на Каспии. Модернизируем легендарный «Эльбрус» и развиваем «Ведучи». В непростые для экономики времена мы наращиваем скорость, чтобы у туристов со всей страны была возможность отдыха и перезагрузки на целительном и разнообразном Северном Кавказе» — сказал он.

