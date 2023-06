Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Традиционный литературно-экологический фестиваль Музея Константина Паустовского «Летние дни» проведут 1 и 2 июля в саду имени Н.Э. Баумана. Событие посвящено творчеству писателя.

«Фестиваль пройдет в Москве в шестой раз. В этом году для горожан и туристов подготовили больше 30 познавательных и творческих программ. Это выставки, мастер-классы по флористике и лекции», — отметила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

На фестивале организуют несколько тематических пространств. Например, в зоне «Библиотека под деревом» представят книжные новинки отечественных и зарубежных писателей. В овальной беседке дети во время мастер-классов создадут экокомпозиции и узнают, почему важно беречь природу. Там же для них пройдут театрализованные занятия — участники подготовят и покажут спектакль по рассказу Константина Паустовского «Теплый хлеб».

Для посетителей всех возрастов проведут серию мастер-классов. Во время творческих занятий участники создадут открытки из сухоцветов или соберут гербарии. Рядом разместится лекторий. На примере уникальных материалов из собрания Музея Константина Паустовского слушателям расскажут о жизни и творчестве писателя.

Подробная программа будет опубликована на официальном сайте сада имени Н.Э. Баумана. Предварительная регистрация не требуется.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI