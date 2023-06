Историю местного самоуправления регионов обсудили в ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

29 июня в ГУУ прошло открытие VII Всероссийского конкурса «История местного самоуправления моего края».

Участники из 68 субъектов Российской Федерации встретились, чтобы поделиться историческим опытом развития местного самоуправления в своих городах и поселениях.

Школьники и молодые ученые в возрасте от 10 до 26 лет провели презентацию своих проектов перед экспертами, познакомились и обменялись идеями.

В то же время для научных руководителей участников конкурса прошел семинар, на котором обсудили развитие местного самоуправления и яркие региональные практики.

Советник при ректорате ГУУ Сергей Чуев поприветствовал собравшихся, рассказал об истории ГУУ и важности местного самоуправления. «ГУУ исторически является основателем управленческого образования в России. Первый российский учебник по науке управления вышел именно в нашем университете. Кроме того, ГУУ – единственный московский университет, который имеет цельный кампус. Нет ни одного здания или корпуса вне территории вуза, а между учебными аудиториями можно передвигаться, не выходя из здания университета. Государственное и муниципальное управление – одна из ключевых кафедр нашего университета. Меня удивляет то, как мало учёные и руководителей различных уровней уделяют внимание истории местного самоуправления. Печально, что известные всей стране люди и учёные, совершающие прорывы и открытия, уже через пару лет никому неизвестны и забыты. Одна из задач нашего форума – исправить эту ситуацию».

Профессор кафедры государственного и муниципального управления ГУУ, советник мэра Москвы Владимир Зотов рассказал о своем карьерном пути, опыте педагогической деятельности и важности патриотизма в развитии местного самоуправления. «Я тоже родом из региона. Работал в местном самоуправлении, возглавлял районный Совет народных депутатов, писал много научных работ. В итоге был замечен руководством страны и приглашен при подготовке 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», который действует до сих пор. Я 22 года возглавлял кафедру государственного и муниципального управления в ГУУ и на основе своего опыта подготовил рекомендации для подростков и молодых специалистов по изучению местного самоуправления. Я часто читаю лекции, в том числе и патриотические, в молодежных центрах, на городских мероприятиях, для молодых специалистов. Недавно меня пригласили провести лекцию для глав районов. И на всех мероприятиях и площадках я с грустью замечаю, что сегодня даже руководители знают довольно мало о истории родного города и региона. Местное самоуправление невозможно без любви к родине, городу и людям. Его населяющим. Патриотизм должен начинаться со школьной скамьи, для этого необходимо вернуть регионоведение в школы, без этого патриотизм невозможен».

Также в ходе семинара прошла презентация XXIII Российского муниципального форума и рассмотрен вопрос формирование волонтерского корпуса «Волонтеры местного самоуправления».

Руководитель Центра инициативного бюджетирования «Научно-исследовательского финансового института» Министерства финансов РФ Владимир Вагин провел круглый стол «Инициативное бюджетирование», в ходе которого участники обменялись мнениями и практическим опытом.

30 июня на площадке Колонного зала Дома Союзов пройдёт церемония торжественного награждения победителей конкурса. Юным победителям конкурса будут вручены путевки во всероссийский детский центр «Алые паруса», будущим управленцам будет предложено пройти стажировку в муниципальных и государственных органах власти. Самые активные участники получат звание Амбассадора городского развития.

Соорганизаторами Конкурса являются: Комитет Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению, АНО «Институт развития местных сообществ», Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления, комиссия по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты Российской Федерации, ФГБУН «Институт российской истории Российской академии наук».

