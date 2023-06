Исторические трамваи и уникальные автомобили: в столице пройдет парад ретротранспорта

Source: MIL-OSI Russian Language News

В День московского транспорта, 8 июля, пройдет традиционный парад ретротранспорта. В нем примут участие 14 исторических трамвайных вагонов, а также уникальные автомобили разных времен из коллекций Музея гаража особого назначения Федеральной службы охраны России, комитета классических автомобилей Российской автомобильной федерации и авторетроклуба «ГАЗ-21».

«Парады ретротранспорта в столице стали доброй традицией. В День московского транспорта колонна исторических трамваев и автомобилей разных времен вновь проедет от метро “Новокузнецкая” до Чистопрудного бульвара, где все желающие смогут познакомиться с экспонатами. Приглашаю горожан на наш традиционный парад, чтобы посмотреть, как выглядел транспорт Москвы в прошлом. Благодарю всех наших партнеров, которые присоединятся к событию», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В 11:00 колонна ретротехники отправится от станции метро «Новокузнецкая». Она проследует через Большой Устьинский мост и Бульварное кольцо и в конце прибудет на Чистопрудный бульвар. Там с 12:00 до 18:00 пройдет выставка ретротранспорта. Москвичи смогут рассмотреть вагоны и сфотографироваться с ними. Также будут работать тематические зоны.

Кроме того, на Чистопрудном бульваре можно увидеть реконструкторов и оказаться в Москве 1930-х годов. Откроет праздник академический хор Московского метрополитена. В течение дня перед посетителями будут выступать артисты проекта «Музыка в метро».

