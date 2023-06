Исследование: наиболее востребованные обучающие программы – по запуску бизнеса и продажам

Source: MIL-OSI Russian Language News

инэкономразвития России, Сбер, Ассоциация развития финансовой грамотности, Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ и ТПП РФ представили итоги второго ежегодного исследования «Индекс предпринимательской образовательной активности» (Индекс ПОА). Он отражает уровень востребованности образовательных программ в сфере предпринимательства и вовлеченность российского населения в такие образовательные программы.

Исследование показало, что 68% всех прошедших за четыре года обучение – молодые люди до 35 лет. Самые востребованные направления обучения связаны со стартом бизнеса, основами самозанятости и креативным предпринимательством. Лидерами спроса стали такие темы, как продажи, в том числе через маркетплейсы, – 22%, бизнес-планирование – 15%, брендирование, маркетинг, привлечение клиентов – 15%, а также формирование отчётности, юридическая и финансовая грамотность – по 9% запросов каждая.

«Для предпринимателей критически важны знания: талантом или внутренним чутьем среди бизнесменов обладают единицы, для остальных – это база знаний, навыков, компетенций, а не дипломы. Поэтому для более качественного образовательного процесса необходимо систематизировать рынок бизнес-тренеров в России. По разным оценкам на этом рынке работает до 500 тысяч человек, из которых 10–12% – это корпоративные специалисты. Также есть фрилансеры и специалисты тренинговых, образовательных, консалтинговых центров», – отметила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Предпринимательский опыт существенно влияет на выбор и содержание программ обучения. 43% прошедших обучение (из тех, кто рассказал о своей занятости) – действующие предприниматели, собственники компаний или ИП. Ещё 9% зарегистрировали себя в качестве самозанятых. Остальные 48% – потенциально готовы открыть собственное дело.

«Образовательные программы, особенно для молодёжи, становятся основой для запуска и успешного ведения предпринимательской деятельности. По нашим клиентам мы видим, что предприниматели, прошедшие обучение, в целом более успешны, чем те, кто не учился. Поэтому Сбер всецело поддерживает проекты в сфере бизнес-образования», – сообщил заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов.

Спрос по направлениям отличается в разных субъектах. Так, тема финансовой грамотности оказалась наиболее популярной в таких регионах, как Орловская область, Республика Бурятия и Республика Карелия (более 25%). Продажи наиболее популярны в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Ивановской и Пензенской областях, Удмуртской Республике (более 25% от всех запросов в регионе).

«ТПП РФ поддерживает данный проект с самого начала его реализации, поскольку мы и сами уделяем в своей работе значительное внимание обучению предпринимателей, которое реализуется через Международный институт менеджмента объединений предпринимателей ТПП РФ (МИМОП), а также видим прямую связь между предпринимательской грамотностью и качеством и уровнем развития бизнеса», – пояснил вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий Курочкин.

В 2022 году обучение на программах предпринимательского образования прошли более 200 тыс. человек, а всего за четыре года мониторинга — 700 тысяч. Из них 500 тыс. человек прошли образовательные программы в центрах «Мой бизнес», созданных в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

В исследование вошло порядка 3000 компаний и организаций, которые за четыре года реализовали более 5000 образовательных программ. Базой для анализа выступают программы, реализуемые центрами «Мой бизнес» и другими организациями инфраструктуры поддержки МСП. Также с этого года в мониторинг включены программы Российского экспортного центра и компании «Нетология». Первая волна исследования прошла в 2022 году.

