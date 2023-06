Для абитуриентов московских колледжей создали подкаст о среднем профессиональном образовании

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Абитуриентам помогут определиться с выбором колледжа в новом формате подкастов. Слушатели узнают о самых востребованных специальностях и услышат советы педагогов, выпускников и работодателей, об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«В Москве с каждым годом все больше ребят поступают в колледжи. Сегодня их выпускники часто получают зарплату существенно выше рыночного заработка даже по меркам столицы. Мы видим этот долгосрочный тренд и добавляем в программы обучения новые востребованные специальности, увеличили на 20 процентов контрольные цифры приема, создали портал со всей актуальной информацией о колледжах. Прямо сейчас в Москве активно идет приемная кампания, ребята выбирают свои будущие профессии и место учебы. Чтобы помочь им с выбором, мы запустили подкаст “Ключ к профессии”. В его выпусках преподаватели и директора колледжей, приглашенные эксперты и выпускники расскажут об особенностях обучения по разным специальностям, дадут советы будущим студентам. Представители работодателей расскажут о карьерных перспективах и о рынке труда для выпускников. Это поможет абитуриентам узнать больше об учебном заведении и своей будущей специальности из первых рук», — рассказала Анастасия Ракова.

Подкаст «Ключ к профессии» будет выходить два раза в месяц. Его могут послушать все желающие на портале «Школа. Москва». В первом выпуске Елена Сумакова, заместитель директора Московского центра развития профессионального образования, рассказала о профориентационных проектах для школьников. Например, в рамках программы «Билет в будущее» ученики школ посещают особые уроки, проходят диагностику и пробуют себя в разных профессиях. Это помогает понять, какие области им наиболее интересны и какую специальность стоит выбрать. Слушатели также узнают об интерактивном ресурсе «Атлас профессий колледжей», который ориентирует в вопросах поступления на интересующее направление. Кроме того, он подскажет, кем работать после выпуска и на какую начальную зарплату рассчитывать.

В одном из ближайших выпусков подкаста приглашенными гостями станут представители Московского метрополитена и Колледжа московского транспорта. Они расскажут об особенностях обучения на партнерских направлениях, прохождении производственной практики, возможностях трудоустройства студентов и выпускников.

Колледж московского транспорта и метрополитен открывают четыре новых направления обучения

В следующих выпусках слушатели подкаста узнают про критерии выбора учебного заведения, преимущества целевой подготовки под запросы крупнейших работодателей города, прохождение производственной практики на реальном производстве и многое другое.

20 июня в колледжах столицы началась приемная кампания. В этом году город предлагает столичным абитуриентам около 24 тысяч бюджетных мест для получения востребованных рабочих профессий. Подать заявление на поступление можно онлайн или в приемной комиссии колледжей.

