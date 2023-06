ГУУ и Ассоциация «ТАМА» планируют совместное решение задач транспортного комплекса Москвы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

28 июня 2023 года состоялась встреча ректора ГУУ Владимира Строева и проректора Марии Карелиной с директором Ассоциации содействия развитию транспортной отрасли «Транспортная ассоциация московской агломерации» (Ассоциация «ТАМА») Норайром Блудяном. Также во встрече принял участие руководитель рабочей группы развития отраслевого образования сфере транспорта Общественного совета при Министерстве транспорта РФ, заведующий кафедрой «Автомобильные перевозки» университета МАДИ Дмитрий Мороз.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в научно-технологической и образовательной сферах. В частности, речь шла о подготовке высококвалифицированных кадров для транспортно-дорожного комплекса Московской агломерации.

В продолжение взаимодействия будет сформирована дорожная карта по совместному развитию научно-технического и образовательного потенциала организаций для решения задач транспортного комплекса города Москвы. В рамках следующих встреч стороны планируют разработать конкретные совместные исследования в интересах столицы.

Ассоциация «ТАМА» учреждена в 2013 году ГУП города Москвы «Мосгортранс» и ООО «ГЕПАРТ». Целью создания Ассоциации являлась консолидация представителей транспортного сообщества и смежных отраслей по содействию их эффективного и динамичного развития. Членами Ассоциации «ТАМА» являются крупнейшие предприятия наземного городского пассажирского транспорта, железнодорожного транспорта, таксомоторные компании, крупнейший производитель автобусной техники, а также институты и образовательные учреждения. Членами Ассоциации «ТАМА» в настоящее время осуществляются 100% объемов внутригородских и смежных межрегиональных перевозок транспортом общего пользования, включая электротранспорт.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI