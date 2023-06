В 2023 году нейросети помогли проанализировать 100 тысяч маммографических исследований пациентов

Source: MIL-OSI Russian Language News

В рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) с этого года Москва впервые в стране ввела специальный тариф на анализ рентгеновских снимков с помощью сервисов искусственного интеллекта. Первым в ОМС включили анализ маммографических исследований. За это время врачи-рентгенологи с помощью нейросетей проанализировали более 100 тысяч маммограмм. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«С начала этого года в Москве маммографические исследования пациентов врачи анализируют с помощью искусственного интеллекта в рамках обязательного медицинского страхования. За это время нейросети уже проанализировали более 100 тысяч таких снимков. Умные алгоритмы способны описывать большое количество медицинских изображений быстрее, чем человек. Исследования московских ученых доказали, что сервисы искусственного интеллекта сокращают время описания маммограмм более чем в восемь раз, сохраняя высокое качество диагностики. Таким образом, пациенты раньше получают результаты исследований, а врачи экономят значительные временные ресурсы», — рассказала Анастасия Ракова.

Нововведение было реализовано в рамках московского эксперимента по использованию технологий компьютерного зрения в медицине, который успешно проводится уже четыре года на базе Центра диагностики и телемедицины Департаментом здравоохранения Москвы, а также столичным Департаментом информационных технологий. Сегодня более 50 алгоритмов обрабатывают исследования по 21 клиническому направлению.

Москва уже более 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. Благодаря этому умные технологии широко используются в ежедневной врачебной практике. Это позволило ускорить и упростить процессы диагностики и лечения, обеспечив высокий уровень медицинской помощи для москвичей. Ежедневно сервисы искусственного интеллекта помогают в постановке предварительного диагноза на основе анамнеза или находят признаки патологий на медицинских изображениях пациентов.

Проект соответствует целям и задачам национального проекта «Здравоохранение» и направлен на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи жителям Москвы.

