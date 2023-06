В южном вестибюле станции «Яхромская» салатовой ветки метро укладывают пол гранитом

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В пассажирской зоне южного вестибюля строящейся станции «Яхромская» Люблинско-Дмитровской линии метро началась отделка пола гранитом. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Станция “Яхромская” расположена вдоль Дмитровского шоссе, у нее два подземных вестибюля, которые будут связаны с обеими сторонами магистрали четырьмя пешеходными переходами. В южном вестибюле, который выходит к улице 800-летия Москвы, ведется укладка пола кассового зала гранитом. Также строители приступили к отделке пола и стен пешеходного перехода, ведущего от входа на станцию к четной стороне Дмитровского шоссе», — рассказал Андрей Бочкарев.

Вестибюль и кассовый зал станции оборудованы большим количеством инженерных систем, в том числе противопожарной и видеонаблюдения, поэтому архитектурная отделка проводится по мере готовности монтажа оборудования.

Стены пассажирской зоны планируют отделать алюминиевыми трехслойными панелями с антивандальным покрытием.

На станции «Яхромская» салатовой ветки метро монтируют технологическое оборудованиеПри отделке станции «Яхромская» Люблинско-Дмитровской линии метро используется красный гранит из Карелии

Во втором, северном вестибюле, который выходит к Яхромскому проезду, уже возведены основные конструкции. Также завершаются монолитные работы в подземном переходе, ведущем на четную сторону Дмитровского шоссе, добавил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Кроме того, ведутся работы по временному изменению схемы движения на шоссе. Это необходимо для устройства подземных переходов, ведущих к нечетной стороне магистрали от обоих вестибюлей.

Благодаря двум вестибюлям и четырем подземным переходам у горожан появятся удобные подходы к новой станции Люблинско-Дмитровской линии метро со стороны жилых домов и общественно-деловой застройки.

Люблинско-Дмитровская линия метро активно строится. В 2016 году открылись станции «Бутырская», «Фонвизинская» и «Петровско-Разумовская», в 2018-м — станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская». В 2022 году в эксплуатацию ввели второй вестибюль «Окружнойя». Тем самым завершился этап формирования крупного транспортно-пересадочного узла, объединяющего станции метро и Московского центрального кольца, платформу первого Московского центрального диаметра и наземный транспорт. Это значительно улучшило транспортное обслуживание ряда районов на севере столицы.

В марте 2023 года было полностью открыто движение по Большой кольцевой линии длиной 70 километров. Она состоит из 31 станции. Сейчас продолжается строительство новых радиальных линий метро.

