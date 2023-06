В СПбГАСУ состоялся межвузовский конкурс проектов «ТИМ в охране труда»

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 20 по 27 июня на базе СПбГАСУ проводился Межвузовский конкурс проектов «ТИМ в охране труда», в котором приняли участие обучающиеся трёх вузов: СПбГАСУ, Санкт-Петербургского политехнического университета и Балтийского государственного технического университета «Военмех».

Конкурс был организован в рамках инновационного образовательного проекта «Современные образовательные технологии для обеспечения безопасности труда в строительной отрасли» (2022–2026 гг.) под эгидой Минобрнауки России, а также при поддержке строительной компании ГК «Эталон», которая является российским лидером по внедрению ТИМ-технологий в строительство, в том числе в систему управления охраной труда.

Участникам предстояло пройти такие этапы, как моделирование элементов безопасности в программе Revit на модели здания торгового комплекса и выполнение практических заданий по определению индекса безопасности на 18 инсталляциях строительных работ полигона «Умный труд».

По итогам соревнований в командном зачёте первое место заняла команда БГТУ «Военмех». Дипломом второй степени награждена группа студентов из СПбПУ. Дипломом третьей степени – команда СПбГАСУ.

В личном первенстве грамотой за первое место награждён студент СПбПУ Денис Алексеев, в качестве главного приза победитель получил оплачиваемую стажировку в ГК «Эталон». Второе место заняли участники из СПбПУ Дарья Галямова и Нияз Хасанов, третье – Диана Кравченко (СПбПУ) и Ольга Калмыкова (СПбГАСУ). Участники, занявшие вторые и третьи места, также награждены возможностью стажировки в ГК «Эталон».

