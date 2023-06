В СПбГАСУ состоялись комплексные защиты ТИМ-проектов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Доцент кафедры металлических и деревянных конструкций Егор Данилов и директор Лаборатории цифровых информационных моделей в строительстве СПбГАСУ Денис Нижегородцев (в президиуме слева направо) ведут мероприятие

В СПбГАСУ протестировали уникальный формат защиты дипломных ТИМ-проектов – коллективный, при котором проект защищает группа выпускников разных факультетов и направлений подготовки. В состав комиссии вошли представители отраслевых компаний.

Главная цель мероприятия – собрать мнения строительного бизнес-сообщества для формирования правовой базы подобных защит и в ближайшие годы вывести такой формат на официальный уровень.

ТИМ – это технология информационного моделирования, с помощью которой можно проектировать объекты в трёхмерной среде с учётом всей необходимой информации об используемых материалах, оборудовании, изделиях и т. д. Все специалисты (архитектор, конструктор, экономист и другие) могут работать в этой информационной модели одновременно, внося в нее изменения. Использование информационной модели здания позволяет перейти к передовым технологиям в строительстве, обеспечить финансовую прозрачность и сокращение рисков.

«По ТИМ-технологиям в нашей стране уже реализовано множество крупных проектов. СПбГАСУ, старейший в России университет архитектурно-строительного профиля, учитывает кадровые потребности строительной отрасли и готовит специалистов, максимально ориентированных на практическую деятельность», – отметил ректор СПбГАСУ Евгений Рыбнов.

Как рассказал доцент кафедры металлических и деревянных конструкций и организатор мероприятия Егор Данилов, одна проектная группа выпускников представила вниманию комиссии цифровую модель здания СПбГАСУ на Серпуховской ул., 10, другая – проект климатического криптокомплекса в Салехарде. «Цифровая модель здания на Серпуховской улице создавалась в течение нескольких лет силами обучающихся. Она проработана детально, до последнего кирпичика и лампочки. Второй проект направлен на решение амбициозной задачи: студентам следовало разработать большой многофункциональный центр для сложного с точки зрения строительства арктического региона, и они выполнили работу на высоком профессиональном уровне», – пояснил Егор Данилов.

Ведущий инженер корпорации «Ренейссанс Констракшн» Александр Агеев подчеркнул, что для его компании основная цель участия в этом мероприятии – поиск перспективных молодых специалистов, работающих над востребованными темами. «Формат сегодняшнего мероприятия позволяет оценить качество работ студентов, уровень их подготовки и посмотреть, насколько они могут быть полезны нашей компании. У нас уже работают несколько хороших молодых специалистов, в том числе ребят – участников ТИМ-чемпионатов СПбГАСУ, поэтому есть позитивный опыт такого сотрудничества», – рассказал он.

Руководитель проектного отдела компании «РОСТерм» Валерия Жукова также выразила заинтересованность в сотрудничестве с СПбГАСУ, в том числе и в этом, востребованном сегодня, направлении. «Наши заказчики постепенно внедряют ТИМ-технологии и, чтобы выстроить с ними эффективный рабочий процесс, нам необходимы специалисты. На подобных мероприятиях студенты в полной мере демонстрируют свои практические навыки, поскольку принцип работы здесь максимально приближен к реальным условиям: идёт коллективная деятельность, ведутся согласования среди специалистов смежных направлений. Ранее представители нашей компании принимали участие в ТИМ-чемпионате в качестве экспертов, после чего приняли нескольких перспективных ребят в свою команду; один из них сейчас здесь защищается. Кроме того, мы берём ребят на практику с последующим трудоустройством. Такой подход в кадровой политике показал хороший результат, поэтому сегодня мы здесь», – сообщила она.

Познакомиться с ТИМ-проектами выпускников пришли и учащиеся петербургской средней школы № 347. Как пояснил учитель технологии этой школы Олег Сухоруков, посещение данного мероприятия – часть профориентационной работы.

«Несколько лет назад в нашей школе совместно с СПбГАСУ открыли инженерный класс. Правильность такого решения показало время: в прошлом году наш первый выпускник поступил на автомобильно-дорожный факультет. Сейчас проектировщики работают в компьютерных программах, значит, настало время давать школьникам первичные знания о технологиях информационного моделирования. В предстоящем учебном году ребята будут посещать ТИМ-классы, открытые тоже совместно с СПбГАСУ. То, чему они будут учиться, продемонстрировали сегодня выпускники. Подобные мероприятия стали продуктивным методом профориентации школьников», – отметил Олег Сухоруков.

Андрей Зюриков, закончивший восьмой класс, признаётся: всё, что он сегодня увидел, показалось ему сложным, но интересным. «Мне особенно понравились некоторые идеи архитекторов. Пока я в процессе выбора своей будущей профессиональной деятельности. Но поскольку увлекаюсь информационными технологиями и интересуюсь архитектурой, сегодня подумал: владение ТИМ-технологиями позволит мне совместить эти интересы в одном», – сказал школьник.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI