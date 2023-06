В Северной столице чествовали лучших выпускников вузов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

В Петропавловской крепости состоялось чествование лучших выпускников вузов Санкт-Петербурга. Среди участников был лучший выпускник СПбГАСУ 2023 г. Евгений Трофимов, окончивший магистратуру автомобильно-дорожного факультета.

Проректор по молодёжной политике СПбГАСУ Ирина Луговская, выпускник Евгений Трофимов и декан автомобильно-дорожного факультета Андрей Зазыкин

Собравшихся поздравил вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин. Он отметил, что церемония чествования лучших выпускников стала одним из знаменательных событий для города и выразил уверенность, что молодые специалисты внесут весомый вклад в развитие страны.

Доброго пути во взрослую и профессиональную жизнь, к новым достижениям пожелал выпускникам председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов. Ребятам вручили памятные подарки – бронзовые статуэтки сфинкса как символа мудрости, интеллекта и сильного характера, а также благодарственные письма от губернатора Александра Беглова.

В честь знаменательного события студенты дали полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона.

Евгений Трофимов признаётся, что был очень рад присутствовать на таком масштабном мероприятии. В интервью он рассказал о своих достижениях в годы учёбы и поделился планами.

