В поселении Краснопахорском построят технологический промышленный парк «Сенькино»

На территории поселения Краснопахорского построят технологический промышленный парк «Сенькино». Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Промышленный парк “Сенькино” согласно проекту застройщика предназначен для размещения предприятий легкой промышленности. При этом компании смогут производить широкий спектр продукции, поскольку помещения будут универсальными, каждый арендатор сможет обустроить цеха с учетом собственных потребностей», — рассказал Андрей Бочкарев.

Технопарк построят недалеко от Центральной кольцевой автомобильной дороги между Киевским и Калужским шоссе. На территории комплекса возведут пять универсальных производственных корпусов, котельную, насосную и контрольно-пропускные пункты.

«Общая площадь комплекса составит порядка 70 тысяч квадратных метров. На данный момент Мосгосстройнадзор оформил всю необходимую разрешительную документацию. После получения от застройщика извещения о начале работ инспекторы Комитета составят индивидуальный график проверок, к которым привлекут специалистов Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве для проведения комплекса лабораторно-инструментальных исследований», — отметил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Здания переменной этажности (от одного до двух этажей) оснастят современной аппаратурой для размещения различных видов производств. Предусмотрена возможность подключения ресурсоемкого технологического оборудования и установки дополнительных инженерных систем.

Специалисты обустроят плоскостные паркинги на 59 машино-мест для легковых автомобилей резидентов технопарка, в том числе восемь мест выделят для маломобильных граждан. Также будет организована стоянка для крупногабаритного транспорта на 14 мест. На территории комплекса проведут наружное освещение и займутся озеленением.

Новый производственный комплекс даст импульс для развития промышленного потенциала ТиНАО. Будущие компании-арендаторы создадут новые рабочие места для жителей. Благодаря этому сократится маятниковая миграция в центр Москвы, снизится нагрузка на дорожную сеть и общественный транспорт.

Как уточнили в Департаменте инвестиционной и промышленный политики Москвы, промышленный парк построят в формате light industrial. Предусмотрен административный блок, цех и склад. Такие объекты подходят под размещение малых и средних производств. Парк будет состоять из пяти зданий, подключенных ко всем коммуникациям. Завершить строительство первой очереди планируется к концу 2024 года.

«Сегодня территория Новой Москвы обладает большим инвестиционным потенциалом не только для создания коммерческих объектов, но и для развития промышленного производства. Реализация таких проектов позволит создать в районе развитую инфраструктуру, в том числе и транспортную, а также, что не менее важно, даст возможность жителям найти работу рядом с домом», — добавил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

