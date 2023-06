В Западном Дегунине появилась площадка для тренировок и прогулок с домашними животными

Source: MIL-OSI Russian Language News

В районе Западное Дегунино появилось новое общественное пространство для игр, тренировок и прогулок с домашними животными. Ориентировочный адрес площадки: Ильменский проезд, владение 17. Об этом сообщила Анастасия Пятова, председатель Москомстройинвеста.

«Площадка находится в составе жилого комплекса “Ильменский, 17” и обустроена за счет средств девелопера. При этом посещать ее могут все желающие — она находится в открытой части комплекса. Теперь жители смогут проводить время со своими питомцами в современной локации, специально предназначенной для этого», — отметила Анастасия Пятова.

Всего предусмотрено несколько функциональных зон — хозяин сможет сам выбрать формат игры с животным. Так, в зоне активных игр установлены снаряды для тренировок, где питомец сможет перепрыгивать барьеры, ходить по разноуровневым платформам и горкам. Это позволит развить у собаки координацию, реакцию и держать ее в тонусе. Кроме того, активные игры в компании хорошо социализируют домашних животных, так они учатся правильно реагировать на других собак и людей. В зоне спокойных игр расположены тоннели и специальные балансировочные пеньки для отработки разных команд.

Рядом с площадкой есть пространство для отдыха и прогулок, там появились тропинки среди зеленых кустарников и деревьев, декоративных бревен и камней. Вокруг разбит газон, также оборудована живая изгородь, высажены клены, липы и рябины

Площадка спроектирована таким образом, чтобы там было комфортно и безопасно и животным, и людям. На входе есть буфер, который позволяет горожанам спокойно зайти на территорию, не опасаясь, что другие питомцы выбегут за ее пределы. Благодаря продуманному освещению посещать площадку можно в любое время суток.

Площадки для выгула собак уже становятся неотъемлемой частью новых жилых комплексов. Кроме того, в этом году Общественный совет при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации выступил с инициативой обязать инвесторов создавать зоны для выгула собак при строительстве домов. Пока законопроект не утвержден. Однако в Москве еще в 2021 году заработал пилотный проект программы «Мой район», в рамках которого в различных районах создаются современные площадки для выгула питомцев.

