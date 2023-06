Второй спутник НГУ успешно выведен на орбиту

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

«НОРБИ-2» CubeSat 6U был запущен 27 июня в 14:24 по московскому времени с космодрома «Восточный» на ракете-носителе «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». На орбиту был выведен гидрометеорологический космический аппарат «Метеор-М» № 2-3, в качестве попутной нагрузки были запущены 42 малых спутника, в том числе и спутник НГУ. В первом же доступном сеансе аппарат вышел на связь.

— Это уже второй наш спутник, выведенный на орбиту, — рассказал Виталий Прокопьев, заведующий Отделом аэрокосмических исследований (ОАИ НГУ). — Оба аппарата были разработаны на базе Совместной лаборатории малых космических аппаратов НГУ. Лаборатория была создана в 2019 году вместе с нашим индустриальным партнером АО «ОКБ «Пятое поколение». За это время наше сотрудничество вылилось в целый ряд успешных проектов: в 2019 году мы закончили разработку модульной спутниковой платформы формата CubeSat, в 2020 году на базе этой платформы был сконструирован спутник НОРБИ-1 CubeSat 6U, который и в настоящее время штатно работает на орбите, и вот следующий наш проект – это аппарат НОРБИ-2.

Кстати, первый малый космический аппарат НГУ находится на орбите уже более 1000 дней.

В качестве полезной нагрузки на спутнике установлен солнечный телескоп «СОЛ» разработки ИСЗФ ИКИ РАН в кооперации с ООО «Орбитальные системы». Задача телескопа – получение изображения Солнца в вакуумном ультрафиолетовом диапазоне (ВУФ) солнечного спектра, где формируется основное излучение солнечной короны и проходят активные солнечные процессы. Эти наблюдения ведутся в интересах Росгидромета России.

Еще одна задача аппарата – отработка элементов технологии спутникового интернета вещей (IoT). Этот проект ведется в рамках Передовой инженерной школы НГУ «Когнитивная инженерия». Летные испытания бортового модуля IoT проводятся совместно с индустриальным партнером ПИШ НГУ – АО «РЕШЕТНЁВ».

«НОРБИ-2», как и первый аппарат «НОРБИ-1», был запущен в рамках программы Госкорпорации «Роскосмос» «УниверСат». Данная программа нацелена на поддержку российских университетов, ведущих разработку и создание малых космических аппаратов в интересах государственных заказчиков.

Справка: УниверСат – российская программа запуска малых космических аппаратов, которая реализуется совместно с рядом технических вузов России. Запускаемые в рамках программы спутники несут аппаратуру не только для учебных, но и для научных целей. В рамках программы «УниверСат» было запущено 16 МКА в рамках трех отдельных кластеров: Состав кластера «УниверСат-2019»: «Сократ» (НИИЯФ МГУ), «ВДНХ-80» (НИИЯФ МГУ) и «АмурСат» (АмГУ-1) (запуск 05.07.2019, космодром «Восточный»). Состав кластера «УниверСат-2020»: «ДЕКАРТ» (НИИЯФ МГУ), «Норби» (НГУ), «Ярило» №1» и «Ярило» № 2 (МГТУ им. Н. Э. Баумана) (запуск 28.09.2020, космодром Плесецк). Состав кластера «УниверСат-2023»: «Ярило» №3, «Ярило» №4, «Хорс» №1, «Хорс» №2 (МГТУ им. Н. Э. Баумана), «SAMSAT-ION» (СамГУ), «САТУРН» (КубГТУ), «НОРБИ-2» (НГУ), «ИМПУЛЬС-1» (МИСиС), «АВИОН» (НИИЯФ МГУ) (запуск 27.06.2023, космодром «Восточный»).

