Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

«Большинство испытаний представляют собой тест, в некоторых необходимо ответить на открытый вопрос. Абитуриент в определенный день должен подключиться к испытанию и сдать его за отведенное время. После проверки ответов абитуриент увидит свои баллы и результат работы в списках на сайте и в своем личном кабинете. Испытания проходят с прокторингом, а это значит, что за вами через вашу веб-камеру наблюдает человек (вживую или в записи). Он видит, что происходит у вас на экране, и в случае нарушения правил может отстранить участника от экзамена. Ввиду этого на вступительных испытаниях необходимо вести себя так, чтобы у проверяющего не возникло подозрений относительно вашей честности. Если вы будете постоянно куда-то внимательно смотреть (даже если там просто сидит ваша кошка), проктор может считать это как нарушение и попытку списать. Будьте внимательны при внесении ответов в систему. Если в ответе требуется ввести слова без пробелов, а вы введете с ними, система воспримет ваш ответ как неверный. Обязательно изучите выложенные на сайте программы и демоверсии экзаменов, они очень помогут сориентироваться в реальном экзамене. Во время экзамена внимательно следите за временем: будет обидно, если вы ответите на вопросы, но не успеете отправить результат на проверку», — поясняет Никита Бейзеров, декан факультета довузовского образования НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург.

«Важно отметить, что абитуриенты с ограниченными возможностями здоровья имеют право на увеличение времени проведения вступительного испытания. По заявлению абитуриента ему может быть дополнительно добавлено 1,5 часа к основному времени экзамена», — дополнительно пояснил ответственный секретарь Приемной комиссии Кирилл Купцов. Перед прохождением тестирования рекомендуем изучить правила проведения экзамена с прокторингом и требования к персональному компьютеру пользователя. Что представляют собой творческие и/или профессиональные вступительные? Расскажем о таких экзаменах на примере образовательной программы «Журналистика». «Вступительные испытания на образовательную программу “Журналистика” состоят из двух этапов: письменная работа и собеседование. Первый (профессиональное испытание) предполагает написание журналистского материала в одном из предложенных жанров: развернутое информационное сообщение (новость) или обзор мнений. Если абитуриент выбирает написание новостного сообщения, то ему нужно проанализировать один из пяти наиболее актуальных и резонансных информационных поводов. Если абитуриент выбирает обзор мнений, то здесь тоже предлагается пять тем, которые в этом году вызвали достаточно серьезную экспертную дискуссию. Абитуриенту нужно будет привести разные точки зрения и сформулировать определенный вывод», — рассказал Иван Князев, творческий руководитель программы. При подготовке материала поступающему нужно продемонстрировать знание жанровых законов, навыки поиска и анализа информации. Он должен уметь излагать свои мысли доходчиво, логично, связно, в соответствии с нормами русского языка и орфографии. Во время написания работы можно пользоваться информационными и справочными источниками в сети Интернет. Нельзя использовать программы и сервисы передачи данных (мессенджеры, облачные хранилища, электронную почту и т.п.), а также наушники и черновики. В этом году письменная часть пройдет в дистанционном формате с прокторингом.

«Второй этап (творческое испытание) проходит также дистанционно, но уже в устной форме. В ходе собеседования комиссия, состоящая из трех человек, задаст абитуриенту вопросы на понимание актуальных проблем политической, социальной, культурной жизни России и зарубежных стран. Здесь поступающий показывает свой общекультурный уровень подготовки: знание истории, географии и международной художественной культуры, начитанность, осведомленность об основных тенденциях в различных областях. А также демонстрирует понимание профессиональной медиасреды: знание информационной повестки, ключевых СМИ», — пояснил Иван Князев. Во время собеседования поступающий может представить комиссии портфолио: работы, которые носят журналистский характер (статьи из школьной газеты, заметки в профессиональных изданиях, документальные фильмы, записи подкастов и т.д.), свидетельства достижений в медиа (дипломы, грамоты, сертификаты о дополнительном образовании и т.д.). Портфолио должно быть представлено в формате ссылки на облачное хранилище, чтобы комиссия могла во время собеседования оценить его содержимое. Представление портфолио — опционально, но в случае релевантного содержания оно может принести до 10 баллов. «В качестве подготовки к профессиональному испытанию рекомендую изучить законы вышеупомянутых жанров и максимально сосредоточиться во время написания работы. Необходимо выработать навык работы с источниками информации, посмотреть, как пишутся новости и обзоры мнений: какая стилистика, что такое заголовок и лид, принцип перевернутой пирамиды, где нужно ссылаться на источник информации, где нет. По написанию новостей рекомендую почитать “Редакционный стандарт ТАСС”, — добавил Иван Князев. — Советую заранее изучить, какие информагентства и сайты медиакомпаний существуют, в чем их особенности и различия. Тренируйте насмотренность: смотрите новости на разных телеканалах, читайте новостные заметки, запоминайте имена ведущих и журналистов, как отечественных, так и зарубежных. И главное — будьте уверены в себе и ничего не бойтесь! Это главные качества журналиста. Успехов на экзаменах!»

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI