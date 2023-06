Возле строящегося участка МСД в Царицыне обустраивают спортивную зону

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Скейт-парк и спортивные объекты появятся рядом со строящимся участком Московского скоростного диаметра (МСД) от улицы Маршала Шестопалова до путей Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД). Это предусмотрено проектом благоустройства территории, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В ходе комплексного благоустройства прилегающей территории на участке МСД от улицы Маршала Шестопалова до путей Павелецкого направления Московской железной дороги обустроят различные функциональные зоны: места для отдыха, площадки для занятий баскетболом и настольным теннисом, скейт-парк. Все они будут объединены пешеходным бульваром, то есть основной прогулочной зоной, вдоль которой пройдет велодорожка», — рассказал Андрей Бочкарев.

Согласно проекту все специализированные площадки на бульваре вдоль улицы Бехтерева расположат на безопасном расстоянии от пешеходных маршрутов.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что площадь скейт-парка составит тысячу квадратных метров. Здесь разместятся 14 стрит-фигур для выполнения трюков: рампы, рейлы и трамплины. Площадка предназначается для катания на скейтбордах, самокатах, роликах и трюковых велосипедах.

Кроме того, обустраивают воркаут-площадку с брусьями, качелями, турниками, перекладиной для колец, кронштейнами для крепления волейбольной сетки, скалодромом, шведскими стенками и рукоходом. Предусмотрены и малые архитектурные формы для отдыха. Качели, гамаки, лавочки, домики со скамьями, мини-амфитеатры, теннисные и шахматные столы, а также тренажеры предназначены для горожан всех возрастных групп.

В рамках возведения участка МСД от улицы Маршала Шестопалова до путей Павелецкого направления МЖД строится 16,9 километра дорог, включая основной ход протяженностью 4,9 километра и 12 километров улично-дорожной сети. Благодаря этому участку появится новая прямая связь между районами Москворечье-Сабурово, Царицыно и Бирюлево Западное. В целом Московский скоростной диаметр поможет улучшить транспортное обслуживание 48 районов, в которых проживают более пяти миллионов жителей.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI