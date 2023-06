Андрей Белоусов предложил донастроить правила госпрограммы создания промышленных и технопарков

Source: MIL-OSI Russian Language News

Первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов провел селекторное совещание с регионами по вопросам создания и развития производственной инфраструктуры поддержки МСП. В ходе обсуждения первый вице-премьер заявил о необходимости донастройки правил программы создания в регионах промышленных, техно- и бизнес-парков.

«Промышленные парки и технопарки – это потенциально очень мощный инструмент развития малого и среднего предпринимательства. Особенно в секторах, связанных с промышленностью, выстраиванием технологических цепочек, производством запчастей, комплектующих, а также в сельхозпереработке», — подчеркнул Андрей Белоусов. Он отметил, что ключевую роль в востребованности инструмента у бизнеса играют квалификация управляющей компании и сосредоточение мер поддержки для резидентов-МСП на территории парков.

«Программу нужно развивать. С учетом опыта следует ввести дополнительные правила, связанные с квалификацией управляющей компании, с готовностью региона предоставлять льготы резидентам парков. Существенным при определении размера федеральной субсидии будет профиль парка. Нужно в первую очередь поддерживать переработчиков, тех, кто занимается промышленным производством, обработкой, участвует в импортозамещении и кооперации», — заявил первый вице-премьер.

С 2019 года заявку на участие в программе по созданию промышленных и технопарков с господдержкой мог подать любой регион. С 2021 года программа была скорректирована для развития производственного сектора МСП в субъектах с низким уровнем социально-экономического развития. В их число вошли 10 регионов. В 2022 году по решению Председателя Правительства Михаила Мишустина перечень субъектов расширен до 20.

Отличительной чертой создаваемых в рамках нацпроекта парков является возможность размещения небольших производств. Для них предусмотрен доступ к центрам коллективного пользования оборудованием, логистическими мощностями, лабораториями, станками и т.д.

В ходе совещания заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова отметила, что более 65% созданных с господдержкой парков находятся в Центральном и Приволжском федеральных округах. Обеспеченность парками других округов ниже потребностей субъектов МСП. «Мы проанализировали наличие такой инфраструктуры в федеральных округах, созданной как по линии Минпромторга России, так и по линии Минэкономразвития. В связи с неравномерным распределением подобных объектов по регионам и их количества пропорционально численности МСП в каждом из округов предлагаем в 2025-2030 годах сохранить имеющуюся таргетность поддержки, но предусмотреть расширение числа участников», – предложила замминистра.

Опытом реализации программы в регионах на совещании поделились представители Калининградской и Курганской областей, Республики Татарстан. «Готовые площадки снижают временные и финансовые затраты для реализации малыми предприятиями своих инвестиционных планов. Что особенно важно сегодня, это ускоряет локализацию производства той продукции, которая ранее поставлялась из-за рубежа», — пояснил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Обеспечение льготного доступа субъектов МСП к производственным площадям является одним из направлений национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициировал Президент России Владимир Путин.

