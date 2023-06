Амфитеатр и прогулочные аллеи: как изменится территория возле строящегося ледового дворца в Ясеневе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Специалисты комплекса городского хозяйства начали благоустраивать территорию возле строящегося ледового дворца в районе Ясенево. Об этом сообщил Петр Бирюков, заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

«Это пространство между Тарусской и Ясногорской улицами до начала работ представляло собой пустырь, расположенный среди плотной жилой застройки. Жители использовали его для того, чтобы добраться из одной части района в другую», — отметил Петр Бирюков.

В рамках проекта появятся удобные пешеходные маршруты, регулярный сад с прогулочными аллеями и выходами к станции метро «Ясенево», ледовому дворцу и жилым домам.

Сейчас на огороженном участке находится строительный городок. В ходе работ полностью обновят территорию, отремонтируют пешеходные дорожки и обустроят новые. Появятся фонари с энергоэффективными светильниками. Учитывая пожелания горожан, в сквере планируют разместить амфитеатр и сцену с навесом для проведения мероприятий. Будут установлены большие качели, а среди цветников появится место для игры в шахматы с четырьмя столами.

В результате благоустройства территория полностью преобразится и станет полноценным современным общественным пространством.

