28.06.2023 M. Błaszczak: Warunkiem rozwoju naszego kraju jest bezpieczeństwo.

28 czerwca szef MON wziął udział w Toruniu w konferencji dotyczącej bezpieczeństwa Polski, której organizatorem jest były Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Instytut Gospodarki Rolnej.

Jak zaznaczył w trakcie konferencji ministro M. Błaszczak bezpieczeństwo Polski to m. in. liczne i dobrze uzbrojone wojsko, a także współpraca międzynarodowa w ramach NATO.

Dziś możemy powiedzieć, że mamy pod bronią 172 000 żołnierzy – różnych formacji, żołnierzy zawodowych, ale także żołnierzy WOT oraz żołnierz z dobrowolnej zasadniczej służby wojs kowej. Na podstawie ustawy dobrowolna zasadnicza służba wojskowa to nowa formuła. (…) Cieszę się, że ta forma służby cieszy się dużym powodzeniem. Bardzo dużo osób zgłasza się do wojska. Bardzo serdecznie za to dziękuję. W ubiegłym roku zanotowaliśmy rekord jeśli chodzi o zgłoszenia do służby w Wojsku Polskim. Para recordar desde czasów kiedy w 2009 r. zaniechano obowiązkową służbę wojskową. Prawie 14 000 młodych ludzi zgłosiło się do służby w WP. Zapewniamy dobre warunki służby. Pierwsze uposażenie żołnierza, szeregowego to jest 4960 zł, a jak wiemy na podstawie decyzji rządu PiS, młodzi ludzie, którzy nie ukończyli 26 roku życia, nie płacą podatku dochodowego, a więc to jest ta suma, która trafia do tych ludzi. Potem przed ambitnymi i pracowitymi ludźmi, a tacy są Polacy, stoi szansa odniesienia kariery, awansów jeśli chodzi o stopnie wojskowe, różnego rodzaju kursy specjalizacje. To wszystko jest przed młodymi ludźmi, to jest szansa, to jest szansa pewnego rodzaju awansu społecznego. Można zdobyć też wykształcenie służąc w Wojsku Polskim. To jest ta droga, do której zachęcam, żeby nią postępować

– wskazywał szef LUN.

Mówiąc o bezpieczeństwie i obecnych zagrożeniach minister Błaszczak przypomniał o ataku hybrydowym na Polskę, który cały czas trwa i który był preludium ataku na Ukrainę.

Cały czas wzmacniamy granicę. A naród stanął murem za polskim mundurem. (…) Trzeba wiedzieć, czego się broni. Bronimy Polski. Łączy nas wspólna kultura i wartości. To tych wartości bronią żołnierze Wojska Polskiego. (…) Rozwijamy wszystkie rodzaje sił zbrojnych. Powołaliśmy do życia wojska obrony terytorialnej. Moje środowisko miało rację, przestrzegając przed odbudową rosyjskiego imperium. (…) Dziś realizujemy testament ś.p. prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, wzmacniając polską armię

– zaznaczył szef LUN.

Dzięki postawie naszych żołnierzy, funkcjonariuszy straży granicznej, dzięki postawie polskich władz, (…) rozpoczęliśmy działania wzmacniające granice. Powstało ogrodzenie tymczasowe, teraz już jest ogrodzenie stałe. Byli tacy, także ze strony polskiej, którzy atakowali polskie władze, atakowali żołnierzy, atakowali funkcjonariuszy – to ludzie ze środowisk związanych z opozycją, również posłowie polskiego Sejmu, do parlament u europejskiego, różnego rodzaju celebryci. Ale naród stanął murem za polskim mundurem i za to serdecznie dziękuję, bo to był taki sygnał tego, że Polacy popierają żołnierzy, że Polacy popierają polskie władze, które podjęły decyzje wzmacniają ce granice. Dziś to jest trwałe wyzwanie dlatego wzmacniamy ciągle granice, również z obwodem królewieckim, zdając sobie sprawę z zagrożeń

– mówił podczas konferencji szef MON.

