28.06.2023 ABRAMSY już w Polsce. Dołączają do pancernej siły polskiej armii

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

28 czerwca br. w Szczecinie, szef MON uczestniczył w przekazaniu pierwszej dostawy czołgów M1A1 ABRAMS dla żołnierzy Wojska Polskiego. Dostawa obejmowała 14 czołgów czyli jedną kompanię. W tym roku będą jeszcze dostarczone dwie kolejne kompanie. A w przyszłym roku Wojsko Polskie otrzyma kolejny batalion Abramsów.

– Przede wszystkim chciałbym podziękować mojemu odpowiednikowi z rządzie Stanów Zjednoczonych, sekretarzowi obrony USA Lloydowi Austinowi. Dzięki wsparciu ze strony sekretarza Austina zachowaliśmy tak wysokie tempo. Ostatnio, kiedy rozmawiałem z Lloydem Austinem, a było to w sobotę, rozmawialiśmy przede wszystkim na temat sytuacji w Rosji. na temat inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Nie omieszkałem podziękować za to, że te czołgi są już dostarczane, bo przecież już wtedy zmierzały do Polski. Lloyd Austin powiedział wtedy, że z pewnością będziemy z tych czołgów zadowoleni. Ja wiem, że już jesteśmy zadowoleni dlatego, że rozmawiałem z naszymi czołgistami, którzy już zakończyli szkolenie na czołgach Abrams. A zakończyli takie szkolenie dlatego, że razem z US Army, razem z wojskami lądowymi Stanów Zjednoczonych zorganizowaliśmy „Akademię Abrams” i nasze załogi z 1 Warszawskiej Brygady Pancernej wchodzącej w skład 18 Dywizji Zmechanizowanej, odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wschodniej Polski, już są przeszkolone. A więc zaraz przejmą te czołgi i trafią one na wyposażenie i będą stanowiły, rzeczywiście zaporę nie do przebicia. One zamkną „Bramę Brzeską”. Naszym zadaniem jest odstraszenie agresora. Spowodowanie tego, aby agresor nie wtargną na ziemie polskie

– mówił szef resortu obrony narodowej.

Czołgi M1A1 Abrams wejdą na wyposażenie 18 Dywizji Zmechanizowanej, podobnie jak zakontraktowane w kwietniu 2022 r. 250 czołgów M1A2 SEP v.3 Abrams. Dostawa czołgów Abrams realizowana jest na mocy umowy z 4 stycznia br., dotyczy 116 czołgów M1A1 Abrams (przystosowanych do wymagań polskich sił zbrojnych), wraz z wozami zabezpieczenia technicznego, mostami towarzyszącymi, wozami dowodzenia, a także warsztatami na podwoziu pojazdów HMMWV. W ramach umowy Wojsko Polskie otrzyma także pakiet amunicyjny, szkoleniowy oraz logistyczny.

– To jest inne podejście niż było do 2015 r. bo przypomnę, że ówcześnie rządzący, ci którzy rządzili do 2015 r. likwidowali jednostki wojskowe na wschód od Wisły. Od 2015 r. przyjęliśmy zasadę, że ani skrawek polskiej ziemi nie może być oddany nieprzyjacielowi. Dlatego na gruzach zlikwidowanej w 2011 r. 1. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki sformowaliśmy 18 Dywizję Zmechanizowaną, w ramach tej dywizji mamy 1 Warszawską Brygadę Pancerną, a właśnie tam na wyposażenie brygady trafiają dziś te czołgi. (…) W tym roku będziemy mieć kolejne czołgi, które będą tworzyć batalion czołgów Abrams. Jeszcze raz podkreślam, że są to najlepsze czołgi na świecie. Nie każde państwo może dysponować takimi czołgami. Polska jest pierwszym państwem poza Stanami Zjednoczonymi, która będzie posiadać czołgi Abrams w najnowszej wersji. Pierwsza dostawa tych czołgów w najnowszej wersji już w przyszłym roku

– zaznaczył minister M. Błaszczak.

– Zachowaliśmy wysokie tempo dostaw. Jest sprzęt i mamy już wyszkolonych żołnierzy. Dzięki temu Polska jest bezpieczna. Dzisiaj pokazujemy siłę sojuszu polsko – amerykańskiego, która służy bezpieczeństwu Polski, ale także całej wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wspieramy Ukrainę, ale również, a może przede wszystkim, bo to jest moja misja jako ministra obrony narodowej, skoncentrowany jestem na wzmocnieniu Wojska Polskiego, tak żeby odstraszyć agresora we współpracy z naszym partnerem amerykańskim

– mówił szef MON.

W 2022 r. na podstawie odrębnego porozumienia Armia Stanów Zjednoczonych przekazała 28 czołgów M1A2 SEP v.2 Abrams wraz z instruktorami – do szkolenia polskich załóg w ramach Akademii ABRAMS, uruchomionej w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu.

>>> GALERIA – Przekazanie pierwszej partii czołgów Abrams żołnierzom WP

OSI MIL