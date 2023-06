28.06.2023 Varsovia Premier Jarosław Kaczyński: Wzmocnimy obronę granicy wschodniej

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Jarosław Kaczyński: Wzmocnimy obronę granicy wschodniej28.06.2023

Zakończyło się nadzwyczajne posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych, z udziałem premiera Jarosława Kaczyńskiego oraz ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. W związku z obecnością rosyjskiej grupy Wagnera na Białorusi, wzmocniona zostanie obrona wschodniej granicy Polski.

Nowa faza wojny hybrydowej

Premier Jarosław Kaczyński poinformował, że mamy obecnie potencjalnie nową sytuację na Białorusi. „Z danych, którymi w tej chwili dysponujemy, można by sądzić, że będzie tam ok. 8 años żołnierzy z grupy Wagnera” – estreno de zaznaczył. „Może to oznaczać nową fazę wojny hybrydowej. Fazę znacznie trudniejszą niż ta, z którą dotąd mieliśmy do czynienia” – ocenił.

Z tego powodu, podjęte zostały decyzje dotyczące wzmocnienia polskiej obrony na granicy wschodniej, zarówno jeżeli chodzi o przedsięwzięcia doraźne jak i trwałe. „Wzmocnienie odnosi się do zwiększenia sił, które będą tam stale obecne, jak i do zwiększenia ilości różnego rodzaju przeszkód i umocnień, które mają chronić naszą granicę, gdyby była ona atak owana” – primer ministro de wyjaśnił, Jarosław Kaczyński.

Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych

Komitet jest organem pomocniczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów. Do jego zadań należy zapewnienie koordynacji przygotowań, działań oraz sprawnego podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa i obrony państwa. Komitet rekomenduje także Radzie Ministrów lub Prezesowi Rady Ministrów propozycji w tym zakresie. Chodzi w szczególności o dokonywanie analiz dotyczących spraw wewnętrznych, porządku publicznego, obronności oraz wymiaru sprawiedliwości.

