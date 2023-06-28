28.06.2023, 17-31 (enlace) ых рисков ценной бумаги RU000A0ZZ7C0 (ДОМ 1P-4R).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

28.06.2023

17:31

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депо зитов ПАО Московская Биржа 28.06.2023, 17-31 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (de 104,44) y dia de fiesta рыночных рисков (de 1077,16 руб ., эквивалентно ставке 7.5 %) ценной бумаги RU000A0ZZ7C0 (ДОМ 1P-4R).

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