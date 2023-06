Эксперт РА подтвердил кредитный рейтинг МКБ на уровне ru A+

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Московского Кредитного Банка – Credit Bank of Moscow –

28 июня 2023 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило МКБ (Московскому кредитному банку) кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне ru A+, прогноз «Стабильный».

Сохранение рейтинга обусловлено рядом факторов. Так агентство умеренно высоко оценивает рыночные позиции банка, считает, что качество активов и показатель рентабельности находятся на приемлемом уровне, отмечает удовлетворительную ликвидную позицию и адекватное корпоративное управление.

Аналитики «Эксперт РА» говорят о том, что банк занимает значимые конкурентные позиции в сегменте корпоративного кредитования и расчетно-кассового обслуживания и имеет достаточно широкую базу крупных заемщиков, что обуславливает его важную роль на федеральном уровне.

По оценкам агентства по итогам 2023 года банк увеличит запас прочности по нормативам достаточности капитала за счет ожидаемой прибыли по итогам года и сдержанных темпов роста активов, несмотря на отмену ряда послаблений по расчету уровня резервирования с 01.07.23.

Чистая прибыль банка по итогам трех месяцев 2023 года достигла 13,0 млрд руб. Ее рост был обусловлен увеличением чистых процентных и комиссионных доходов, в основе чего лежит динамичное развитие бизнеса банка.

Сильные финансовые результаты и операционная эффективность способствовали росту показателей рентабельности собственного капитала и рентабельности активов, которые по итогам отчетного периода увеличились до 22,9% и 1,3% соответственно.

