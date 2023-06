Четыре образовательных учреждения построят в столице в рамках масштабных инвестпроектов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С начала 2023 года город выделил застройщикам в аренду без торгов землю для строительства четырех образовательных объектов в рамках масштабных инвестпроектов. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«С начала 2023 года с застройщиками заключены договоры аренды на 5,5 гектара земли для реализации четырех образовательных масштабных инвестпроектов — строительства школ и детских садов почти для 1,8 тысячи учеников и воспитанников. Общая площадь объектов составит более 38 тысяч квадратных метров», — рассказал Максим Гаман.

Новые объекты появятся на севере, северо-западе столицы, а также в районе поселка Газопровод в ТиНАО.

Масштабные инвестиционные проекты — это значимые проекты, которые направлены на инфраструктурное развитие городских территорий, увеличение количества рабочих мест и объема инвестиций в экономику столицы. Для таких объектов город предоставляет участки без проведения торгов в аренду сроком на пять лет. Предпочтение отдается инновационным центрам, современным производствам, высоким технологиям, социальной и спортивной инфраструктуре.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с 2016 года выделили землю для реализации 573 масштабных инвестпроектов: строительства транспортно-пересадочных узлов, спортивных, образовательных, медицинских и промышленных объектов, а также гостиниц.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI