Формула победы: московские школьники — об участии в Международной олимпиаде по химии имени аль-Бируни

В июне в городе Хиве в Узбекистане прошла первая Международная олимпиада по химии имени аль-Бируни. В научных соревнованиях участвовали команды старшеклассников из 15 стран мира. В сборную России вошли московские школьники, которые получили по итогам олимпиады все возможные медали — золото, серебро и бронзу. Ребята «химичили» с детства: читали учебники по химии как художественную литературу, интересовались программой высших учебных заведений и с нетерпением дожидались, когда в восьмом классе начнут преподавать их любимый предмет. Рассказываем о том, какие опыты ставили десятиклассники на олимпиаде, о чем мечтают ее победители и кто оказался самым сильным соперником юных москвичей.

Изучить Аральское море за три часа

По словам руководителя сборной России Василия Красноброва, отбор на интеллектуальное соревнование в Узбекистане проходил по результатам школьных олимпиад. В итоге в Хиву отправились десятиклассники — призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ).

«Ребятам пришлось соперничать с сильнейшими школьниками мира, которые к тому же старше. И при этом они получили все виды медалей», — говорит Василий Краснобров.

Столичным школьникам помогли постоянные, практически непрерывные занятия химией, регулярные сборы перед московскими и российскими соревнованиями, решение задач по химии под руководством главного тренера команды Москвы Александра Белова.

«По формату олимпиада имени аль-Бируни напоминала Международную Менделеевскую олимпиаду. Но сложность была в соотношении количества заданий и времени, которое отводилось на их выполнение. На тренировках мы даем ребятам три часа на одну практическую работу — это формат заключительного этапа ВОШ. А здесь предстояло выполнить четыре задания за три с половиной часа», — отмечает руководитель сборной.

Соревнования включали два тура: теоретический по пяти разделам химии (например, нужно было решить уравнение и построить органическую цепочку) и практический. На втором этапе участники обосновались в лаборатории, которую организовали в шатре рядом с отелем, где проходила олимпиада. Школьникам поручили провести эксперимент: определить жесткость воды в Аральском море и ее пригодность для питья. Соленое озеро на границе Узбекистана и Казахстана с 60-х годов ХХ столетия из-за активного использования воды из впадающих в него рек начало резко мелеть и находится на грани исчезновения. При этом до 60-х годов для местных жителей оно было одним из важнейших питьевых источников.

«Ребята определяли содержание хлоридов, карбонатов, магния и кальция в воде методом титрования: зная концентрацию одного из участников реакции и саму реакцию с искомым ионом, можно вычислить концентрацию определяемого иона», — объясняет Василий Краснобров.

В результате опытов школьники установили, что вода в Аральском море слишком жесткая и непригодная для питья без многоуровневой фильтрации. Более того, в необработанном виде она вредна для труб и чайников.

По словам руководителя сборной, на олимпиаде царила атмосфера международной дружбы. «Мне это мероприятие напомнило чемпионат мира по футболу — 2018, когда на Никольской улице собирались представители разных стран и все вместе просто радовались. На церемониях открытия и закрытия олимпиады устроили потрясающий концерт узбекской музыки. Получился праздник!» — делится Василий Краснобров.

Быть как аль-Бируни

Золотую медаль завоевал Расул Эфендиев из школы Центра педагогического мастерства (ЦПМ). Юноша верил, что так и будет. До этого он уже дважды становился призером ВОШ и самостоятельно решал задачи Международной Менделеевской олимпиады.

«Я ехал на эту олимпиаду с целью занять первое место. Еще до объявления победителей выяснил, какие результаты у ребят из других стран, и предполагал, что оказался в числе лучших. А пообщавшись с участниками из Вьетнама и Индии, понял: подготовка в московских школах самая сильная», — говорит Расул Эфендиев.

После соревнований организаторы устроили для участников экскурсию. Больше всего Расулу Эфендиеву запомнился рассказ об ученых, живших в разные времена на территории Узбекистана. Одним из них был Абу Рейхан Мухаммед ибн Ахмед аль-Бируни, именем которого названа олимпиада. В XI веке он владел семью иностранными языками, свободно ориентировался в философии, физике и математике, общался с Авиценной, написал 45 трудов по астрономии и предположил, что Земля движется вокруг Солнца. «Мне он напоминает русского ученого Михаила Ломоносова», — отмечает победитель.

Расул, как аль-Бируни, тоже с детства интересовался разными науками, особенно биологией, математикой и физикой. «В восьмом классе мы начали изучать химию, и она объединила все мои любимые предметы», — делится десятиклассник.

Сейчас он посещает пять-шесть пар по химии в неделю и планирует поступать на химический факультет Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова. Впрочем, можно сказать, уже обеспечил себе поступление: такое право дает победа в ВОШ. «На следующий год рассчитываю поехать на Международную Менделеевскую олимпиаду», — делится планами Расул Эфендиев.

Серебро с оттенком золота

Один из серебряных медалистов — Кирилл Михолап из школы имени маршала В.И. Чуйкова. Впрочем, молодого человека такая награда скорее огорчила.

«Я ехал за золотой медалью. Сам виноват: плохо справился с практическим туром. Давно не занимался титрованием и не уловил фазовые переходы веществ», — вздыхает Кирилл Михолап.

Химия — его увлечение с детского сада. Как-то мальчик смешал красную и синюю краски, но в результате получился не фиолетовый, обещанный воспитательницей, а желтый. Это произвело впечатление на Кирилла. «Я тогда не знал, что дело не только в длине волн, а меняются сами краски во время смешивания, вступают в реакцию», — вспоминает юноша. Он едва дождался, пока начнется химия в школе, и сразу же разочаровался: всего два урока в неделю!

«Я прочитал весь школьный учебник химии, а затем и вузовское пособие. Читал как художественную литературу. Но и этого оказалось мало. Тогда я перешел в профильный лицей и стал участвовать в олимпиадах. Сейчас у меня химия 12 раз в неделю, но мне все равно недостаточно. Поступать планирую в Высшую школу экономики или МГУ», — рассказывает Кирилл Михолап.

Краски до сих пор интересуют старшеклассника. В Узбекистане его поразила экскурсия в древнюю крепость Ичан-Кала. «Было плюс 40, но в этой приятной сухой жаре особо выделялись два ключевых цвета древнего города: желтый и синий», — восхищается молодой человек.

Другой серебряный медалист Глеб Микрюков из школы ЦПМ тоже рассчитывал на золото. «Испытал смешанные чувства, когда объявили, что я занял второе место. Но все равно это высокий уровень. По крайней мере, практические задания я довел до конца», — делится победитель.

По его словам, самыми сильными соперниками на олимпиаде были узбекские и вьетнамские школьники. Но победила дружба. Во время соревнований ребята из разных стран непринужденно общались. А наиболее яркими и веселыми оказались старшеклассники из Индии, по которым теперь скучают московские участники.

Сейчас Глеб Микрюков готовится к Всероссийской олимпиаде школьников, но не планирует концентрировать все свои усилия в области химии: его также интересуют физика и математика, а поступать он думает в Московский физико-технический институт.

От бронзы к нанотехнологиям

Бронзовую медаль получил Сергей Талалаев из физико-математической школы № 2007. Юноша не рассчитывал на победу, поэтому был приятно удивлен.

«Возможно, я бы занял и более высокое место. Но задания, которые нам выслали во время подготовки, совершенно не совпали с теми, что были на соревнованиях. Все оказалось сложнее. Не хватило времени выполнить все титрования в практическом туре и провести расчеты», — говорит Сергей Талалаев.

Его интерес к химии начался в раннем детстве: еще в дошкольном возрасте мальчик прочитал книгу «Занимательная химия», в которой описывались опыты в домашних условиях. Поставить ни один из них не удалось, но Сергей решил, что обязательно найдет объяснения, как разные вещества взаимодействуют друг с другом. В восьмом классе он выиграл турнир по химии и попал в московскую сборную. «Моя школа не связана с химией, но занятия в московской сборной компенсируют необходимые знания», — отмечает собеседник mos.ru.

После школы Сергей Талалаев собирается поступать на химфак МГУ, а в будущем хочет заниматься разработкой нанотехнологий.

