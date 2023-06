Физтех и ряд ведущих технических вузов страны объединят усилия для совершенствования кадрового потенциала промышленности Москвы

Source: MIL-OSI Russian Language News

МФТИ стал одним из участников соглашения с Департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы, направленного на совершенствование кадрового потенциала, а также разработку новых конкурентоспособных технологий и продуктов и их коммерциализацию в рамках приоритетов научно-технологического развития страны.

Соглашение будет реализовано по направлению «Беспилотный транспорт» в рамках проекта «Московская техническая школа». Физтех станет ключевой организацией по созданию особой образовательной инфраструктуры.

Разработкой образовательных курсов также займутся специалисты из МИСиС, МГТУ им. Н. Э. Баумана, МТУСИ, МАИ и других университетов. Всего соглашение подписали 12 вузов. Также в проекте принимают участие и эксперты столичных предприятий: производителя гражданских беспилотных вертолетов «Аэромакс», авиастроительной корпорации «Иркут», изготовителя систем охраны «БГ-Оптикс» и других.

Стороны будут кооперировать усилия для опережающей подготовки кадров с учетом реальных потребностей промышленных предприятий города Москвы, в частности, по направлению «Беспилотный транспорт». Также их цель — профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов для решения инженерных задач.

«Проекты и опыт Физтеха всегда заинтересовывают коллег из образовательного сообщества и индустрии. МФТИ — это уникальный сплав знаний и компетенций. Доказательство этому — акселераторы по тематике беспилотников, Студенческое конструкторское бюро по малым космическим аппаратам и Мастерская студенческого конструкторского бюро Aerokitties, созданная при поддержке ФЦК МФТИ.

Сейчас чрезвычайно важно для формирования инженерных компетенций масштабировать инструменты поддержки студенческого технологического предпринимательства для развития технологических проектов и научных разработок в области БПЛА, чем Физтех активно занимается. Нам важно конкурировать на международном уровне, и все предпосылки у нас для этого есть», — отметила первый проректор МФТИ Елена Анохова.

«Московская техническая школа» — проект Правительства Москвы, созданный в 2021 году. Его цель — повысить квалификацию столичных инженеров в работе с инновационными технологиями, которые оптимизируют производственные процессы и развивают промышленный потенциал.

