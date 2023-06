У пары капибар в Московском зоопарке родились трое детенышей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Московском зоопарке в конце июня у пары капибар Кузьмы и Малой родились трое детенышей. Это их второе потомство. Первого детеныша капибар в прошлом году перевезли в зоопарк в Екатеринбурге. Пара показала себя заботливыми родителями и сейчас, когда у них три малыша, капибары еще внимательнее следят за своим потомством.

«Отец семейства Кузьма очень активно себя проявляет, защищая своих детей, даже несмотря на то, что сам по себе он довольно труслив. Если ему кажется, что малышам что-то угрожает, он становится на их защиту и может даже лаять, отпугивая посторонних», — рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Однако главным ориентиром для малышей является мама. Она показывает, куда можно пойти и с кем пообщаться. Живущая по соседству на поляне викунья проявляет к детенышам интерес, но родители стараются не подпускать ее к ним.

Малыши капибар быстро встают на ноги и начинают есть твердую пищу — траву и веточки, но в основном питаются молоком матери. Постепенно они научатся плавать, но пока подходят к воде с опаской.

Зоологи смогут определить пол маленьких капибар только через два-три месяца. Сейчас они стараются не беспокоить малышей и их родителей, чтобы большое семейство чувствовало себя комфортно.

