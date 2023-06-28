Участок в Мещанском районе реорганизуют по программе комплексного развития территорий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Неэффективно используемый участок площадью 3,27 гектара на проспекте Мира будет реорганизован по программе комплексного развития территорий. Соответствующий проект решения опубликован на сайте Правительства Москвы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественного-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На участке площадью 3,27 гектара по адресу: проспект Мира, владение 82–92 по программе комплексного развития территорий планируется возвести общественно-деловые объекты. Объем инвестиций в реорганизацию площадки оценивается в 23,4 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 1,7 миллиарда рублей. По итогам реализации проекта город получит свыше 4,8 тысячи новых рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Редевелопментом площадки займутся правообладатели территории, городской оператор или инвестор, которых определят по результатам торгов.

Неэффективно используемая территория находится недалеко от станции метро «Рижская», а также одноименных станций Ленинградского направления Октябрьской железной дороги и второго Московского центрального диаметра.

«Вместо устаревших торговых точек на проспекте Мира планируется построить 170 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, включая гостиницу площадью до 60 тысяч квадратных метров. Также здесь могут появиться торговые и офисные центры, отделения банков, магазины и кафе», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Программа комплексного развития территорий реализуется с 2020 года и призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли в столице. Она позволит создать более 570 тысяч рабочих мест. Общий объем инвестиций в проекты составит восемь триллионов рублей. Провести реорганизацию могут правообладатели участков, городские операторы или инвесторы, определенные по результатам торгов.

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