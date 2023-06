Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Утвержден стандарт оснащения современных университетских кампусов. Документ разработан по поручению Правительства России и устанавливает общие правила и принципы в отношении оснащения кампусов. В разработке стандартов приняли участие специалисты МГТУ им. Н. Э. Баумана с учетом опыта обеспечения научным оборудованием кампусов вуза, которые строятся сейчас в Москве и Калуге.

— По поручению главы государства к 2030 году в России появятся 25 современных кампусов мирового уровня. Сегодня на стадии реализации находятся 17 проектов в разных уголках страны. На первых этапах проектирования каждого из них мы определили линейки технологий и продуктов, необходимых экономике региона. Посещая стройки кампусов лично, например на днях в Калининграде, отмечу важность стандартизации внутреннего оснащения кампусов, включая образовательные пространства и лабораторные комплексы. Стандарты и наличие базовых технологий обеспечат создание необходимых продуктов, направленных на достижение технологического суверенитета. Мы сможем получить конкретные научные результаты в медицине, экологии, энергетике, промышленности и кибербезопасности, о чем неоднократно говорил Президент страны, — подчеркнул Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

К примеру, межвузовский кампус в Нижнем Новгороде будет специализироваться на микроэлектронике, разработках с использованием искусственного интеллекта, кибербезопасности и технологиях беспроводной связи 6G+. Научная работа в области зеленой химии, энергетики и генетики будет проводиться в Уфимском кампусе. В кампусе Новосибирского государственного университета сфокусируются на исследованиях в области биомедицины, фотоники и радиофизики в специальном приборостроении и на развитии человеческого капитала.

Также по словам вице-премьера, на базе кампусов у молодежи должны быть возможности для реализации стартап-проектов и эффективного трансфера востребованных технологий в экономику региона.

— Создание современных университетских кампусов в первую очередь связано с переосмыслением роли вузов в развитии страны и регионов. Очевидно, что кампусы должны придать новый импульс взаимодействию университетов и научных организаций с региональными властями и бизнесом. Именно поэтому лаборатории, которые создаются в кампусах, должны быть оснащены самым современным оборудованием для проведения исследований высокого уровня. Кроме того, оснащение таких лабораторий современным оборудованием позволит привлечь талантливую молодежь в исследовательскую деятельность еще во время учебы в университете, — отметил Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.

Стандарт позволит оптимизировать подготовку и запуск проектов по оснащению лабораторных комплексов, повысить их качество, обобщить существующий опыт и обеспечить единство требований к качеству создаваемой инновационной и научно-исследовательской инфраструктуры.

Согласно документу, все лабораторные комплексы университетских кампусов будут разделены на несколько категорий: учебно-научные, научно-исследовательские и специализированные научно-исследовательские лаборатории. Все они имеют свою специфику, к примеру, учебно-научные лаборатории предназначены для реализации проектной деятельности студентов естественно-технических, общественных или гуманитарных дисциплин с ориентацией на образовательные результаты.

Справка: «Создание сети современных кампусов» – это федеральный проект, реализуемый в рамках национального проекта «Наука и университеты». Идея о создании современного кампуса была впервые озвучена в Новосибирске в ходе визита Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина 5 марта 2021 года. Позднее Новосибирская область вошла в число 8 пилотных регионов, отобранных Министерством науки и высшего образования России в 2021 году. Всего по планам к 2030 году по всей стране появится сеть из 30 кампусов мирового уровня. Актуальный статус работ по возведению новых корпусов НГУ еженедельно публикуется в разделе «Строительство кампуса мирового уровня» на сайте университета.

