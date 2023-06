Студент и сотрудники ГГФ НГУ приняли участие в фестивале «Динотерра»

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 23 по 25 июня в п. Шестаково (Кузбасс) состоялся Международный научно-популярный фестиваль «Динотерра», посвященный дню рождения сибирского пситтакозавра. В мероприятиях фестиваля приняли участие новосибирские ученые из институтов СО РАН, а также представители университета – студент магистратуры Геолого-геофизического факультета Новосибирского государственного университета Всеволод Ефременко и кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры исторической геологии и палеонтологии ГГФ НГУ, заведующий научно-образовательным центром «Эволюция Земли» Игорь Косенко. На протяжении трех дней члены новосибирской делегации принимали активное участие в научно-популярном блоке программы.

Всеволод Ефременко Студент 2 курса магистратуры, палеонтолог, популяризатор науки. Является тьютором Геошколы при НГУ, инженером НОЦ «Эволюции Земли» и младшим научным сотрудником Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН. Один из создателей мастер-классов для школьников по палеонтологии, которые проводит НОЦЭЗ. В 2022 году получил премию Российской академии наук в области геологии, геофизики, геохимии и горных наук.

Игорь Косенко Кандидат геолого-минералогических наук, палеонтолог, доцент ГГФ, старший научный сотрудник Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН, лаборатория палеонтологии и стратиграфии мезозоя и кайнозоя. Возглавляет научно-образовательный центр «Эволюция Земли» НГУ. С 2012 года – член Всероссийского палеонтологического общества.

В первый день масштабного мероприятия Всеволод выступил на Science Slam. Во второй день фестиваля студент прочел две лекции, одна из которых была посвящена новым технологиям в палеонтологии, а также был экспертом на игре «Биоконструктор», в которой взрослые и дети собирали несуществующих животных, а Всеволоду нужно было объяснить, чем интересны получившиеся существа с точки зрения палеонтологии эволюции.

— На «Динотерре» я был год назад с коротким выступлением о том, зачем изучать палеонтологию. В этом году организатор научно-популярного блока, с которой я довольно давно сотрудничаю, пригласила меня выступить на Science Slam и в лекториуме, и я согласился. Так как занимаюсь в институте и университете популяризацией науки, то решил привезти еще и выставку для секции «Наука под открытым небом». Поехали с коллекцией палеонтологии, нефти, геофизики.

Народ на фестивале был очень заряжен на динозавров, поэтому образцы не оставались без внимания, и каждый лектор и эксперт получил хотя бы один вопрос от аудитории. Отмечу, что разница в подготовке спикеров чувствовалась: мы оказались более опытными в плане подготовки лекций и взаимодействия со слушателями, — рассказал молодой ученый.

Помимо новосибирских исследователей, рассказать о своих наработках приехали ученые и представители университетов со всего Кузбасса, а также известные на всю страну ученые, специализирующиеся на динозаврах. Например, Александр Аверьянов – доктор наук, профессор РАН, специалист по палеонтологии позвоночных животных мезозоя и раннего кайнозоя, участвовавший в более чем 40 палеонтологических экспедициях в России, Узбекистане, Казахстане и Киргизии. Или петербургский палеонтолог Павел Скучас, удостоенный премией имени Ханса Раусинга «За лучшую палеонтологическую работу 2015 года». Оба ученых приняли участие в международном симпозиуме, состоявшемся во второй день фестиваля.

На круглом столе этого симпозиума свой доклад представил Игорь Косенко.

— Я выступил с докладом по своей научной работе, которую я веду в ИНГГ СО РАН. Она посвящена раннемеловой биоте Северо-Востока Китая, Монголии, Японии, Кореи и Забайкалья. Нами был получен ряд новых данных. Например, удалось по геохимическим данным восстановить условия накопления отложений, которые содержат типичные элементы этой самой биоты. Также я презентовал, как эта биота связана с Шестаково – местом, где нашли динозавров и где проводится «Динотерра», — рассказал ученый.

Как молодой исследователь, Всеволод Ефременко не мог не отметить особую атмосферу самого палеонтологического местонахождения, где специалисты обнаружили останки 12 особей сибирского пситтакозавра: благодаря благоустройству оно стало одновременно музейной площадкой с собственной экспозицией и возможностью узнать больше об истории раскопок и изучении найденных объектов, а также осталось местом продолжающихся палеонтологических работ.

— В семи минутах от площадки фестиваля расположено место Шестаково-3. Там нашли линзу с динозаврами, откуда было извлечено чуть ли не 12 особей так называемого сибирского пситтакозавра. Удивительно то, во что может превратиться палеонтологическое местонахождение, если заняться его благоустройством. Прямо там установлены экспонаты с костями и стенды с описаниями того, кто изучал их в разное время, каков возраст найденных экспонатов и т.д. Можно походить и погулять, познакомиться с этой информацией. А еще люди в реальном времени там работают. После многочисленных поездок в «поля», когда посещаешь всемирно известные местонахождениям, но менее обустроенные и комфортные для ученых и обычных людей, впечатления, конечно, совсем другие, — объяснил Всеволод.

Игорь Косенко не скрывает восхищения от второго фестиваля.

— «Динотерра» поразила размахом и масштабом. В этом году организаторы сообщили, что на мероприятии было 64 тысячи человек, что в два раза больше чем в прошлом году. Было много известных ученых и популяризаторов науки. А в организации мероприятия принял участие губернатор Кемеровской области. То есть на фестивале явно прослеживается связь между наукой, учеными, музеями и органами власти. Нашим студентам рекомендую однозначно принять участие, потому что это хороший пример совмещения науки, научпоп-событий и развлекательной программы. И, конечно, это возможность увидеть реальные раскопки динозавров, — добавил исследователь.

Согласен с коллегой и Всеволод. Организация мероприятий оказалась на высшем уровне, и даже дождь не ухудшил настрой и не стал помехой для активного взаимодействия ученых и жителей Кузбасса.

— На мой взгляд, участие в крупном мероприятии в качестве спикера – это само по себе классно, потому что ты учишься, готовишь новый материал и рассказываешь людям о науке. Мы поехали с задачей хорошо провести время и заинтересовать наукой как можно больше людей. Это получилось, так что от поездки остались только положительные впечатления, — резюмировал студент.

Поездка ученых на фестиваль была поддержана в рамках программы «Приоритет 2030».

