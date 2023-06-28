Студенты СПбГАСУ сдали профессиональный экзамен на соответствие квалификации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal de Arquitectura e Ingeniería Civil de San Petersburgo

В текущем году СПбГАСУ продолжил участие в пилотном проекте по совмещению процедуры го сударственной итоговой аттестации и независимой оценки квалификации.

6 de abril de 2023 решением Совета по профессиональным квалификациям в автомобилестроении экзаменационный центр на базе СПбГАСУ получил официальный статус Экзаменационной площадки для проведения профессионального экзамена.

Для группы инициативных студентов выпускного курса по направлению подготовки бакалавриата «Экс плуатация транспортно-технологических машин и комплексов» при участии партнёра СПбГАСУ – Центра оценки квалификаций «Союз “Автопром Северо-Запад”» – 26 и 27 июня на базе Экзаменационного центра С ПбГАСУ был организован профессиональный экзамен на соответствие квалификации «Мастер ремонтной зоны по техническому обслуживанию, ремонту автотранспо ртных средств (АТС) и их компонентов (6-й уровень квалификации)».

27 , сформированному работодателями. 27 июня в учебном автосервисе на учебной базе СПбГАСУ «Красное Село» состоялся практический э тап, в ходе которого соискатели оценивали качество выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту, выполняя контрольные проверки на реальном автомобиле.

Оценивали выполнение заданий независимые эксперты из Союза «Автопром Северо-Запад» и федерал ьной франчайзинговой сети автосервисных предприятий «ЕвроАвто».

Más información ания, получат соответствующие сертификаты, что даст им преимущества при трудоустройстве.

«Независимая оценка квалификации – хороший опыт как для выпускников, так и для выпускающей каф едры. Самое главное, она позволяет корректировать образовательную программу с учётом реальных треб ований работодателей. Ребята, сдавшие профэкзамен, смогли лучше понять, каких компетенций от них ждут при приё ме на работу, а кафедра – какие аспекты образовательной программы необходимо усилить. В следующем году данный проект планируется продолжить, возможно, уже и в рамках промежу точной аттестации», – прокомментировал заведующий кафедрой технической эксплуатации транспортных с редств СПбГАСУ Игорь Черняев.

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