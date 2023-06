Студенты СПбГАСУ приняли участие в клаузуре в Выборге

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

Главные архитекторы Ольга Веромей, Евгений Ворошилов, Дмитрий Лапшин (слева направо в верхнем ряду), доцент кафедры градостроительства СПбГАСУ Светлана Левошко (вторая слева в первом ряду), заведующая кафедрой градостроительства Юлия Янковская (в центре в первом ряду) и доцент кафедры Оксана Песляк (третья справа в первом ряду) с обучающимися – участниками клаузуры

В рамках 52-го заседания Совета главных архитекторов субъектов России и муниципальных образований, прошедшего в Ленинградской области с 21 по 24 июня, состоялась клаузура, в ходе которой разрабатывались предложения по новому использованию объекта культурного наследия – здания бывшей мебельной фабрики Пиетинена в Выборге. Она предусматривала творческое взаимодействие студентов профильных вузов Петербурга и Москвы с участниками Совета главных архитекторов. От СПбГАСУ участие в клаузуре приняли студенты архитектурного факультета Сергей Сергеевич, Василиса Полехина, Анна Пономаренко, Вера Орлова, Илья Тетерин, Елизавета Шигапова, Максим Антипов, Даниил Новожилов, Дарья Федулова (четвёртый курс), Ариадна Баскакова, Дарья Королёва и Ольга Крысанова (третий курс).

Здание бывшей мебельной фабрики Пиетинена в Выборге

Выполняя задание по разработке архитектурно-реставрационной концепции приспособления объекта к современному использованию, студенты СПбГАСУ взаимодействовали с главными архитекторами Дмитрием Лапшиным (Пермь), Ольгой Верамей (Минск) и Евгением Ворошиловым (Новый Уренгой). Профессионалы высоко оценили уровень подготовки наших обучающихся.

Студенты смогли проникнуться творческой атмосферой и познакомиться со спецификой работы главных архитекторов, что особенно важно для будущих градостроителей. Администрация города Выборга приняла предложения участников клаузуры к рассмотрению.

