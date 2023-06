Стиль мегаполиса: москвичи старшего возраста примут участие в модном дефиле

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Модный показ «Стиль мегаполиса», в котором примут участие модели «серебряного» возраста, состоится 30 июня. Мероприятие пройдет по инициативе ассоциации клубов долголетия и активистов центра московского долголетия «Таганский».

«Посетители центров московского долголетия — разносторонние люди, которые в том числе уделяют большое внимание уходу за собой. В каждом центре есть клубы, посвященные индустрии красоты, где москвички старшего возраста учатся дефиле, макияжу, стилю, шьют и вяжут уникальную одежду. Периодически участницы устраивают дефиле, где демонстрируют вещи, аксессуары и обувь. В этот раз ассоциация клубов долголетия совместно с активистами центра “Таганский” предложила провести мероприятие для всего города и пригласить на дефиле всех желающих старше 55 лет», — рассказала Елена Громова, руководитель сети центров московского долголетия.

Для участников и гостей мероприятия подготовили специальную программу, которая включает, в частности, мастер-классы по изготовлению украшений из атласных лент, по стилизации и декорированию интерьера. Москвичи старшего возраста также смогут послушать интересные и познавательные лекции об истории моды. Творческие клубы центров представят показ дизайнерской коллекции, основной темой которой станет стиль мегаполисов разных времен.

«Творческие клубы центров московского долголетия подготовили модный показ, мастер-классы и лекции. Мы действительно долго планировали это мероприятие, кропотливо писали сценарий, чтобы оно понравилось всем, даже тем, кто далек от моды. Для меня стиль — это внешнее проявление внутреннего мира человека. А стиль мегаполиса — это в первую очередь люди, которые любят свой город и внешне отражают его самобытность», — отметила Анна Петраченко, лидер модного клуба центра «Таганский».

Информация о центрах московского долголетия, список адресов и еженедельный календарь мероприятий размещены на официальном сайте Мэра Москвы. Подробности можно узнать по телефону единой справочной службы Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы + 7 495 870-44-44 и в социальных сетях центров московского долголетия.

