Совет директоров Банка России принял решение о включении ценных бумаг в Ломбардный список (28.06.2023)

Совет директоров Банка России 23 июня 2023 года принял решение включить в Ломбардный список следующие ценные бумаги:

облигации Общества с ограниченной ответственностью «Газпром капитал», имеющие регистрационные номера выпусков 4-17-36400-R-003P, 4-11-36400-R;

биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью «Газпром капитал», имеющие регистрационные номера выпусков 4B02-05-36400-R-001P, 4B02-06-36400-R-001P;

биржевые облигации Публичного акционерного общества «Газпром нефть», имеющие регистрационный номер выпуска 4B02-06-00146-A-003P;

биржевые облигации Акционерного общества «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», имеющие регистрационный номер выпуска 4B02-04-25642-H-001P;

биржевые облигации Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы», имеющие регистрационный номер выпуска 4B02-24-04715-A-001P;

биржевые облигации публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть», имеющие регистрационный номер выпуска 4B02-13-00122-A-002P;

биржевые облигации публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот», имеющие регистрационный номер выпуска 4B02-01-10613-A-001P;

биржевые облигации Акционерного общества «ДОМ.РФ», имеющие регистрационный номер выпуска 4B02-15-00739-A-001P;

биржевые облигации Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания — Россети», имеющие регистрационный номер выпуска 4B02-08-65018-D-001P;

биржевые облигации Публичного акционерного общества «Горно-металлургическая компания «Норильский никель», имеющие регистрационный номер выпуска 4B02-09-40155-F;

биржевые облигации Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро», имеющие регистрационный номер выпуска 4B02-10-55038-E-001P;

биржевые облигации публичного акционерного общества «НОВАТЭК», имеющие регистрационный номер выпуска 4B02-01-00268-E-001P;

биржевые облигации Публичного акционерного общества «ФосАгро», имеющие регистрационные номера выпусков 4B02-02-06556-A-001P, 4B02-01-06556-A-001P.

