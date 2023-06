Сергей Собянин: Новый столичный сервис искусственного интеллекта может по КТ выявить одновременно до семи заболеваний

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столичных медучреждениях внедрили третий комплексный сервис искусственного интеллекта (ИИ). Это удобный диагностический инструмент, который может одновременно выявить на компьютерной томограмме несколько заболеваний. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

«Нейросеть выделяет цветом области отклонения от нормы, делает необходимые врачу измерения, составляет текстовое описание. На снимке грудной клетки компьютерное зрение видит признаки сразу семи заболеваний, в том числе рака легкого, COVID-19, остеопороза позвоночника», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Появление комплексных решений является результатом развития российского рынка разработчиков сервисов на основе ИИ.

Первый комплексный сервис заработал в столичных клиниках год назад. В месяц он обрабатывает около 25 тысяч лучевых исследований. Второй появился в этом году, и на его счету уже около пяти тысяч работ.

Москва активно внедряет ИИ в медицине. Сейчас его сервисами пользуются более 1500 рентгенологов из 150 столичных медучреждений. К эксперименту присоединяются специалисты и из других регионов.

Искусственный интеллект в столичной медицине будет использоваться более чем в 50 направлениях лучевых исследований — Сергей Собянин

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI