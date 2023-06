Сергей Собянин: На месте нежилого долгостроя в районе Северный создадим объекты производственного и общественно-делового назначения

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На месте недостроенных зданий в районе Северный появятся объекты производственного и общественно-делового назначения. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Планируем реорганизовать территорию площадью 5,15 гектара между улицей Академика Флерова, Дмитровским и Долгопрудненским шоссе. По программе комплексного развития территорий здесь появится технопарк, физкультурно-оздоровительный комплекс и другие объекты. В результате будет создано порядка трех тысяч рабочих мест», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Градостроительный потенциал участка составляет более 146 тысяч квадратных метров недвижимости. Предполагаемый объем инвестиций — 12,1 миллиарда рублей.

По состоянию на 27 июня 2023 года реализуется 40 одобренных Правительством Москвы проектов комплексного развития территорий общей площадью свыше 495 гектаров. Там планируют построить более 10 миллионов квадратных метров недвижимости. Кроме того, появится около 107,5 тысячи рабочих мест. Объем инвестиций в реализацию проектов составит 931,2 миллиарда рублей.

