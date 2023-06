Сергей Собянин: Благоустройство прудов-регуляторов в Марьине завершится в сентябре

Source: MIL-OSI Russian Language News

На юго-востоке столицы приводят в порядок Марьинские пруды и благоустраивают территорию возле них. По словам Сергея Собянина, эти работы долго откладывались. Пруды и территория вокруг них были не в самом плохом состоянии, но уже не соответствовали тому качеству городской среды, к которому сегодня стремится Москва.

«В 1980-х годах они создавались, более-менее нормально содержались, но, конечно, они были не на том уровне, как сейчас выполняем благоустройство в городе. Мы хотели, чтобы пруды были не просто каким-то местом, где можно пройтись. Нам было важно, чтобы они стали центром района, чтобы жители гордились этими прудами, чтобы все было сделано очень качественно», — отметил Сергей Собянин.

Каскад 16 искусственных прудов-регуляторов — визитная карточка Марьина и популярное место отдыха местных жителей. Он расположен вдоль Новочеркасского, Марьинского и Перервинского бульваров, его общая площадь — 30 гектаров. Эти пруды — часть централизованной системы водоотведения, которая регулирует поверхностный сток и уровень грунтовых вод.

«Каскад прудов — также важная часть системы водоотведения города. Водоемы регулируют уровень Москвы-реки в южной части района и защищают Марьино от подтоплений во время сильных ливней и паводков. Их тоже приведем в порядок: очистим от ила, укрепим берег, отремонтируем подпорные стенки и другое. Все работы завершим уже в сентябре», — написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Аккумулируя избыточные воды, пруды защищают район от подтоплений во время сильных ливней и паводков. С их помощью регулируется также уровень Москвы-реки, протекающей по южной границе района.

По словам местных рыбаков, в прудах на Новочеркасском бульваре водятся не только карась и ротан, но также плотва и окунь. Рыба проходит в пруды по трубам в периоды высокого уровня воды в Москве-реке.

На сегодня практически все пруды очищены от бытового мусора и ила вплоть до их нижних слоев, рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Рядом с ними обустраивают детские площадки, устанавливают малые архитектурные формы и разбивают газоны. На дорожках и в проездах вокруг прудов появится около тысячи новых светильников.

Восточный пруд на Марьинском бульваре имеет бетонированные берега. Далее от воды расположены травяные откосы с деревьями, асфальтированные площадки, каменные лестницы. По мнению жителей района, самый ухоженный — пруд на том же бульваре, расположенный между церковью Иконы Божией Матери «Утоли моя печали» и Луговым проездом. Украшением водоема служит четырехарочный пешеходный мост.

Комплексное благоустройство территории возле Марьинских прудов и очистка и укрепление берегов водоемов не проводились с момента застройки района в конце 1970-х — начале 1980-х годов. Решение привести их в порядок принял Сергей Собянин на основании многочисленных обращений местных жителей и депутатов.

Во время благоустройства вместо узких дорожек вдоль берегов появятся широкие тротуары, удобные для родителей с колясками и больших компаний. Чтобы сделать отдых доступным для маломобильных горожан, на спусках к воде установят удобные пандусы. На территории около прудов обустроят спортивные площадки со специальными тренажерами, столами для пинг-понга и шахмат, местами для подвижных игр, а также детские площадки с безопасным резиновым и каучуковым покрытием, горками, балансирами, каруселями, качелями и комплексами для лазанья. Кроме того, оборудуют зоны тихого отдыха, например для тех, кто захочет поработать на свежем воздухе или почитать на удобных лавочках с видом на водоем.

Около прудов разместят свыше одной тысячи малых архитектурных форм и установят более 900 современных уличных торшеров высотой пять метров. Кроме того, здесь разобьют свыше 250 тысяч квадратных метров газона и 9,3 тысячи квадратных метров цветников из многолетников. Дополнительно высадят более 370 новых деревьев и около 170 кустарников. А специалисты ГУП «Мосводосток» приведут в порядок водоемы: очистят пруды от иловых отложений, укрепят берега, отремонтируют подпорные стенки.

Сейчас в работах задействовано почти 200 специалистов и около 50 единиц техники. Завершить комплексное благоустройство территории Марьинских прудов планируется в сентябре 2023 года.

Зимой на прудах предлагалось организовать катки, однако Сергей Собянин не поддержал предложение. По его словам, толщины естественного льда на водоемах может не хватить для безопасности людей. Вместо этого Мэр Москвы поручил привести в порядок искусственные катки на территории района. Всего там создано три ледовые площадки.

«Мы работаем над проектом, хотим сделать ледовый дворец. Он у нас уже почти прошел проектную стадию», — доложил префект ЮВАО Андрей Цыбин.

Реконструкция поликлиник на Новомарьинской улице

Мэр Москвы также побывал в поликлинике № 36 — одной из двух в Марьине, где сейчас идет масштабная реконструкция.

Оба здания медицинских учреждений построили в 1997 году. Последние годы в них размещаются головное подразделение городской поликлиники № 36 (Новомарьинская улица, дом 2) и филиал № 3 детской городской поликлиники № 150 (Новомарьинская улица, дом 3). Медицинскую помощь в них получают свыше 67 тысяч москвичей — 57,6 тысячи взрослых и 9,6 тысячи детей.

«Здания 1997 года, где размещаются взрослая поликлиника № 36 и филиал № 3 детской поликлиники № 150, перестраиваем практически полностью по новому московскому стандарту. Здесь меняем: инженерные коммуникации; внутренние перегородки и стяжки пола; лифты; системы вентиляции и кондиционирования; дверные и оконные блоки», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Взрослая поликлиника занимает здание площадью 8,5 тысячи квадратных метров. Комплексная реконструкция медучреждения началась в июле 2022-го. На время работ пациентов перевели в филиал № 1 поликлиники № 148 (Новочеркасский бульвар, дом 6, строение 1) и отделение врачебной практики городской поликлиники № 36 (Новомарьинская улица, дом 10).

Открыть поликлинику после ремонта планировали в октябре 2023 года. Однако Сергей Собянин поручил сократить сроки ее ввода — завершить строительные работы к 1 августа, а до 1 сентября провести пусконаладку оборудования.

«Пусконаладочные работы максимально должны быть сокращены, и 1 сентября поликлиника должна заработать, — подчеркнул Мэр Москвы. — В сентябре начнется сезон, люди приедут из отпусков — возможны болезни, простуды. Так что к 1 сентября, будьте добры, совместно завершите мероприятия».

По его словам, при необходимости город увеличит число рабочих на строительной площадке, чтобы успеть к новому сроку. «Вы должны 1 августа сдать здание, чтобы они занесли мебель, расставили ее, настроили оборудование и работали. Выделим дополнительно людей. Сами способны это сделать — делайте сами», — обратился Мэр Москвы к строителям.

Специалисты сделают новый фасад, заменят инженерные коммуникации, внутренние перегородки и стяжку пола, лифты, системы вентиляции и кондиционирования, дверные и оконные блоки, выполнят отделку помещений. После реконструкции медучреждение сможет принимать более одной тысячи пациентов в смену. В поликлинике будут работать 242 человека, из них 89 — врачи (терапевты, оториноларингологи, офтальмологи, хирурги, неврологи, кардиологи, эндокринологи, урологи, колопроктолог, гастроэнтеролог, аллерголог, пульмонолог, врач-инфекционист и другие).

После реконструкции увеличится число кабинетов врачей общей практики, а также откроются кабинеты лечебной физкультуры и массажа. В поликлинике создадут безбарьерную среду для маломобильных граждан — для них сделают удобные санузлы, установят специальный лифт.

Поликлинику оснастят новейшим медицинским оборудованием. По контрактам жизненного цикла закуплены компьютерный томограф на 64 среза Revolution EVO (General Electric), магнитно-резонансный томограф 1,5 тесла Ingenia Ambition S (Philips), маммограф с функцией томосинтеза «Маммо-5МТ» («Медицинские технологии ЛТД»), рентгенодиагностический аппарат на два рабочих места «Ренекс-2» («С.П. Гелпик»), рентгенодиагностический аппарат «Ренекс-РЦ» типа «U-дуга» («С.П. Гелпик»), рентгеновский денситометр Prodigy Advance (General Electric). Будут также установлены две системы ультразвуковой визуализации — портативная экспертного класса Vivid iq (General Electric) и универсальная экспертного класса EPIQ-7 (Philips), три универсальные системы ультразвуковой визуализации EPIQ-5 (Philips), две системы ультразвуковой визуализации для сердечно-сосудистой системы Vivid E90 (General Electric), система ультразвуковой визуализации для урологических исследований EPIQ-5 (Philips), две эндоскопические видеосистемы EPK-i7010 (Pentax). Благодаря новому оборудованию врачи поликлиники смогут применять наиболее современные виды диагностики. В рабочих кабинетах медперсонала установят компьютеры, подключенные к единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС).

В соответствии с новым московским стандартом поликлиник кабинеты врачей будут расположены таким образом, чтобы снизить вероятность возникновения очередей. Для пациентов обустроят зоны комфортного ожидания с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами, мягкими диванами. Теплые природные тона интерьеров создадут приятную атмосферу. Новая навигация будет интуитивно понятна, что позволит без труда находить нужный кабинет. Для врачей и медицинских сестер сделают уютные комнаты отдыха, в кабинеты поставят эргономичную мебель.

Территорию около поликлиники благоустроят и озеленят. Здесь уложат газоны и плиточное покрытие, установят малые архитектурные формы (скамейки, урны, стелы), опоры освещения, автоматические ворота и ограждение. Осенью высадят деревья и кустарники.

Завершить реконструкцию планируется в сентябре 2023 года.

В состав городской поликлиники № 36 кроме головного здания (Новомарьинская улица, дом 2) входит один филиал. Там принимают около 123 тысяч человек. Общая площадь зданий — 17,4 тысячи квадратных метров, медучреждение принимает 2,52 тысячи пациентов в смену. В поликлинике работают 394 сотрудника, из них 149 — врачи.

Детская поликлиника занимает здание площадью 7,5 тысячи «квадратов». Ее комплексная реконструкция началась в июле 2022 года. На время работ пациентов перевели в головное здание поликлиники № 150 (Братиславская улица, дом 1).

В ходе работ здание практически полностью перестроят в соответствии с новым московским стандартом поликлиник. Специалисты обустроят новый фасад, заменят инженерные коммуникации, внутренние перегородки и стяжку пола, лифты, системы вентиляции и кондиционирования, дверные и оконные блоки, выполнят отделку помещений.

Учреждение сможет принимать более 700 пациентов в смену. В поликлинике будут работать 89 человек, из них 29 — врачи (педиатры, оториноларинголог, офтальмолог, детский хирург, невролог, врач функциональной диагностики, врач лечебной физкультуры и физиотерапевт).

Для детей с симптомами инфекционных заболеваний сделают отдельный вход через фильтр-бокс. Это позволит разделить потоки здоровых и заболевших детей, предупредить распространение инфекции. Для мам обустроят комнату здорового ребенка, где они смогут научиться уходу за новорожденными.

Поликлинику оснастят новейшим медицинским оборудованием. По контрактам жизненного цикла закупят рентгенодиагностический аппарат на два рабочих места «Ренекс-2» («С.П. Гелпик»), две портативные системы ультразвуковой визуализации для педиатрии M9T (Mindray), две универсальные системы ультразвуковой визуализации для педиатрии Acuson NX3 Elite (Siemens), а также лор-установку, офтальмологическое и физиотерапевтическое оборудование. Благодаря новому оборудованию врачи поликлиники смогут применять наиболее современные виды диагностики. В их рабочих кабинетах установят компьютеры, подключенные к ЕМИАС.

Завершить реконструкцию также планируется в сентябре 2023 года. «Готовность детской поликлиники на более высоком уровне — 80 процентов. Там идут отделочные работы, и мы планируем открыться к 1 сентября», — подтвердила Ирина Ключникова, главный врач городской поликлиники № 150.

В состав детской городской поликлиники № 150 помимо головного здания (Братиславская улица, дом 1) входит три филиала. Ее пациенты — жители районов Люблино и Марьино (свыше 44,3 тысячи человек). Общая площадь зданий — 29,2 тысячи квадратных метров, медучреждение принимает 2,46 тысячи пациентов в смену. В поликлинике работают 408 сотрудников, из них 145 — врачи.

В 2020–2023 годах в Москве завершилась реконструкция 90 зданий поликлиник. В 112 зданиях ведутся строительно-монтажные работы.

