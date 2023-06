Сектор микрофинансирования адаптируется к снижению потолка ставок: обзор за I квартал

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Доля займов, выдаваемых микрофинансовыми организациями (МФО) клиентам с показателем долговой нагрузки свыше 80%, сократилась в I квартале 2023 года до 30% (кварталом ранее — 40%). Этому способствовало введение Банком России макропруденциальных лимитов, которые ограничивают рост высокорискованных кредитов.

При этом прибыль и рентабельность МФО остались высокими. У сектора есть потенциал для адаптации бизнес-моделей к снижению потолка ставок с 1 до 0,8% в день с 1 июля 2023 года. Основная часть всех займов (72%) выдавалась онлайн, краткосрочные выдачи почти полностью стали дистанционными (91%). При этом традиционные офисы МФО и офлайн-займы были по-прежнему востребованы у части заемщиков. Подробнее читайте в «Обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов за I квартал 2023 года». Фото на превью: Maksym Dykha / Shutterstock / Fotodom

