Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Поезда «Аэроэкспресс» до аэропорта Внуково и от него не будут ходить 1 и 2 июля. Это связано с плановыми работами на железной дороге. 3 июля аэроэкспрессы вновь будут курсировать каждый час по обычному расписанию.

Добраться до аэропорта Внуково в выходные можно будет по Сокольнической или Калининско-Солнцевской линиям метро с дальнейшей пересадкой на наземный общественный транспорт.

Кроме того, 1 и 2 июля аэроэкспрессы до аэропорта Шереметьево будут следовать только от и до Савеловского вокзала.

Следить за актуальной информацией о графике движения поездов можно на сайте «Аэроэкспресс» и в разделе «Расписание» мобильного приложения.

Заранее спланировать поездку также помогут сотрудники компании в терминалах и операторы горячей линии: +7 800 700-33-77 (для звонков из регионов России и с мобильных телефонов) и +7 495 663-84-10 (для звонков из Москвы).

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI