Разъяснения: Ликвидация кредитных организаций

ФНС России — Федеральная налоговая служба Российской Федерации;

Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ — Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 — Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;

Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ — Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ — Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»;

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ — Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ — Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ — Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

Инструкция Банка России от 30.06.2021 № 204-И — Инструкция Банка России от 30.06.2021 № 204-И «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)»;

Положением Банка России от 04.06.2020 № 719-П — Положением Банка России от 04.06.2020 № 719-П «О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств»;

Положение Банка России от 17.04.2019 № 683-П — Положение Банка России от 17.04.2019 № 683-П «Об установлении обязательных для кредитных организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении банковской деятельности в целях противодействия осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента»;

Положение Банка России от 15.06.2017 № 588-П — Положение Банка России от 15.06.2017 № 588-П «О порядке составления промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса ликвидируемой кредитной организации для их согласования с Банком России»;

Положение Банка России от 25.07.2022 № 802-П — Положение Банка России от 25.07.2022 № 802-П «О требованиях к защите информации в платежной системе Банка России»

Положение Банка России от 24.11.2022 № 809-П — Положение Банка России от 24.11.2022 № 809-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения»;

Указание Банка России от 22.04.2009 № 2218-У — Указание Банка России от 22.04.2009 № 2218-У «О порядке опубликования в „Вестнике Банка России“ объявления о решении арбитражного суда о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства (о ликвидации кредитной организации)»;

Указание Банка России от 14.01.2020 № 5387-У — Указание Банка России от 14.01.2020 № 5387-У «О порядке взаимодействия Центрального банка Российской Федерации и Федеральной налоговой службы по вопросам государственной регистрации кредитных организаций и негосударственных пенсионных фондов»;

Указание Банка России от 05.07.2007 № 1853-У — Указание Банка России от 05.07.2007 № 1853-У «Об особенностях осуществления кредитной организацией расчетных операций после отзыва лицензии на осуществление банковских операций и о счетах, используемых конкурсным управляющим (ликвидатором, ликвидационной комиссией)»;

Указание Банка России от 08.10.2018 № 4927-У — Указание Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»;

Указание Банка России от 05.10.2021 № 5969 — Указание Банка России от 05.10.2021 № 5969-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета»;

Указание Банка России от 05.06.2017 № 4395-У — Указание Банка России от 05.06.2017 № 4395-У «О перечне, формах и порядке составления и представления отчетности ликвидируемых кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»;

Указание Банка России от 27.11.2018 № 4983-У — Указание от 27.11.2018 № 4983-У «О формах, порядке и сроках раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности»;

Указание Банка России от 07.08.2017 № 4482-У — Указание от 07.08.2017 № 4482-У «О форме и порядке раскрытия кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом»;

Указание Банка России от 08.02.2010 № 2395-У — Указание Банка России от 08.02.2010 № 2395-У «О перечне сведений и документов, необходимых для осуществления государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией, а также порядке их представления в Банк России».

