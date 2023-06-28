Разъяснения: Аудиторские организации, оказывающие аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –
Обновлено: 28.06.2023
В отношении аудитора на финансовом рынке, являющегося гражданином Российской Федерации и не имеющего гражданства (подданства) иностранного государства, или вида на жительство, или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве, представление документов, подтверждающих наличие (отсутствие) неснятой или непогашенной судимости, в соответствии с Указанием Банка России от 20.12.2021 №
В соответствии с Указанием Банка России от 20.12.2021 №
Документы, составленные на иностранном языке, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами, и представлены заявителем в Банк России с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года №
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