Разъяснения: Аудиторские организации, оказывающие аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –

Обновлено: 28.06.2023

В отношении аудитора на финансовом рынке, являющегося гражданином Российской Федерации и не имеющего гражданства (подданства) иностранного государства, или вида на жительство, или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве, представление документов, подтверждающих наличие (отсутствие) неснятой или непогашенной судимости, в соответствии с Указанием Банка России от 20.12.2021 № 6021-У не требуется.

В соответствии с Указанием Банка России от 20.12.2021 № 6021-У в случае если аудитор на финансовом рынке заявителя является иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства, либо гражданином Российской Федерации, имеющим гражданство (подданство) иностранного государства, или вид на жительство, или иной действительный документ, подтверждающий право на его постоянное проживание в иностранном государстве, в Банк России в составе комплекта документов, представленного заявителем в целях внесения о нем сведений в реестр, должны быть представлены документы, подтверждающие наличие (отсутствие) у аудитора на финансовом рынке неснятой или непогашенной судимости, выданные уполномоченным органом соответствующего иностранного государства.