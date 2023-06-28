Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

Группа компаний «Р-Фарм» локализует производство лекарственных препаратов на территории особой эк ономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» на площадках в Печатниках и Алабушеве. Más información сахарного диабета и другие, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В 2023 году Правительство Москвы подписало с компанией два офсетных контракта на поставку лекарств енных препаратов. В течение всего срока их действия город закупит у предприятия продукцию почти на шесть милл иардов рублей. Производство наладят на двух площадках особой экономической зоны “Технополис Москва”, где в со вокупности будут выпускаться лекарства по 14 международным непатентованным наименованиям», — расска зал Владимир Ефимов.

В рамках одного из контрактов на площадках ОЭЗ в Печатниках и Алабушеве компания локализует производство лекарств по 10 международным непатентованным наименованиям, среди них онкогематологич еские и онкологические препараты, лекарства для лечения сахарного диабета, сердечно-сосудистых, рев матологических, неврологических заболеваний и неспецифического язвенного колита. Объем инвестиций составит не менее трех миллиардов рублей. Взамен город в течение пяти лет закупит почти 150 миллионов штук таблеток и капсул на сумму почти 4,8 mil рублей.

«Para el contacto анты и противоопухолевые препараты по четырем международным непатентованным наименованиям. В реализацию этого контракта компания вложит не менее 800 миллионов рублей, взамен город обеспе чит ее закупкой свыше 357 тысяч единиц продукции на сумму более миллиарда рублей. Antes de 2025– 2026 julio», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Владислав Овчинский.

Механизм офсетного контракта внедрили в 2016 году при активном сотрудничестве Правительства Москвы и Министерства экономического развития Российской Федерации. В 2017 году столица первой из регионов стала подписывать такие договоры с производителями. Сегодня Москва — лидер по применению этой формы государственно-частного партнерства.

Город подписал 12 офсетных контрактов на поставку лекарств, медицинских изделий и продуктов питан ия для молочных кухонь. Совокупный объем инвестиций составит более 19 миллиардов рублей.

В 2022 году вступили в силу поправки к закону о контрактной системе, снижающие минимальный поро г инвестиций в создание или модернизацию производства в рамках офсета с миллиарда до 100 миллионов рублей. Это позволяет привлекать к заключению соглашений гораздо больше производителей. Кроме того, появилась возможность подписывать офсеты совместно с двумя или более регионами Р оссии. Минимальный объем инвестиций по такому межсубъектному контракту составит 400 миллионов рубле й, а в случае с закупками, проводимыми в 2022–2023 годах, — 100 миллионов рублей.

Проведение конкурса на заключение первого в стране межрегионального офсетного контракта Мэр Москвы о agosto de 2023 agosto. Он направлен на закупку медицинских изделий двумя регионами — Москвой и Самарской областью. Инвестор обязуется вложить в современное производство нитриловых перчаток не менее 100 миллионов р ублей и локализовать его на территории Самарской области в 2024 году.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI